האם נשיא סוריה המודח בשאר אל אסד הורעל למוות? שמועות על הרעלה של נשיא סוריה לשעבר, בשאר אל-אסד, שוב מכות גלים ברחבי העולם הערבי. הדיווחים הדרמטיים, שהופצו היום (ראשון) לראשונה על ידי "המרכז הסורי למעקב אחר זכויות אדם" היושב בבריטניה, טוענים כי אסד, המצוי בגלות במוסקבה, הועבר לבית חולים במצב קשה.

המרכז הסורי למעקב אחר זכויות אדם, המזוהה עם האופוזיציה הסורית, דרש ממוסקבה לפרסם הבהרות לגבי מצבו של אסד, אך נכון לעכשיו, רוסיה שומרת על שתיקה מוחלטת. מאז שנמלט מדמשק למוסקבה אסד לא נראה בציבור, עם זאת אין שום אישור לדיווחים האחרונים.

אין זו הפעם הראשונה שמופצים דיווחים על הרעלתו של אסד. בינואר האחרון הופצו דיווחים ברשתות החברתיות במוסקבה, לפיהם גורמים אלמוניים ניסו להרעיל את הרודן הסורי בן ה-59 בדירתו בבירת רוסיה והוא נזקק לטיפול רפואי דחוף.

משתמש אלמוני ברשת טוויטר שמזדהה כ"סוכן לשעבר בסוכנות ביון רוסית" – פרסם בעמוד שלו כי אסד חש ברע ופנה לעזרה רפואית. "אסד התלונן בפני המאבטחים שלו שהוא מרגיש לא טוב ושיש לו בעיות נשימה", צייץ. "זמן קצר לאחר מכן, הוא החל להשתעל בפראות ולהיחנק". המקור האלמוני טען כי ייתכן שהרודן הסורי שרד ניסיון התנקשות.

אסד – שנמלט מדמשק בתחילת חודש דצמבר – מתגורר עם בני משפחתו במוסקבה. לפי דיווחים לא רשמיים, הרודן לשעבר קיבל טיפול רפואי בדירתו ומצבו התייצב. מבדיקות שנעשו לו, כך לפי הדיווח, עולה כי הוא הורעל. מקורות רשמיים ברוסיה לא אישרו את הפרטים.