הנשיא הסורי המודח, בשאר אסד השאיר את מקורביו במלון יוקרתי במוסקבה עם חשבון עצום - והפסיק לענות לשיחות ונעלם. כך דווח הערב (שלישי) בתחקיר בארצות הברית.

על פי הדיווח של הניו יורק טיימס, נשיא סוריה לשעבר בשאר אל-אסד הורה לשלושה ממקורביו הקרובים ביותר ללוות אותו כשנמלט מדמשק במהלך טיול למוסקבה. האירועים התפתחו במהירות כה רבה עד שלא היה להם זמן לקחת את בגדיהם, דרכוניהם או מזומן.

במוסקבה, אסד שיכן אותם במלון היוקרתי "ארבע העונות". עם זאת, כאשר הוצג בפניהם חשבון עצום עבור שהותם, המנהיג הסורי הפסיק לענות לשיחות ונעלם.

לפני שבו דווח בעיתון הגרדיאן הבריטי כי אסד מנהל חיים שקטים ומרוחקים מאור הזרקורים באזור יוקרתי בפרברי מוסקבה. לפי מקורות הקרובים למשפחה, אסד מנסה בימים אלה לשוב לשורשיו המקצועיים. הוא לומד רוסית ומרענן את ידיעותיו ברפואת עיניים – המקצוע שבו עסק לפני כניסתו לפוליטיקה ופרוץ מלחמת האזרחים בסוריה.

המשפחה מתגוררת, ככל הנראה, באזור רובליובקה – מתחם יוקרתי וסגור המאכלס את האליטה של מוסקבה. חלק ניכר מהונם הועבר לרוסיה כבר בשנים הראשונות לסנקציות המערביות ב־2011, מה שאפשר להם לשמור על נכסיהם ולהבטיח רמת חיים גבוהה גם לאחר נפילת המשטר.

למרות תנאי המחיה הנוחים, חייהם של בני המשפחה מתוארים כמבודדים במיוחד. לפי מקורות שונים, אסד מקיים קשר עם מעגל מצומצם בלבד של מקורבים ואנשי עבר מארמון הנשיאות. גורם המקורב לקרמלין אמר כי בעיני ההנהגה הרוסית אסד נתפס כיום כבלתי רלוונטי לחלוטין ואינו מהווה גורם בעל משקל כלשהו.

גם הרשויות ברוסיה מבהירות כי תפקידו הציבורי של אסד הסתיים. שגריר רוסיה בעיראק אישר כי אסד מנוע מכל פעילות פוליטית או תקשורתית, ואינו רשאי להתראיין או להופיע בפומבי, אף שהוא נהנה מהגנה וביטחון במוסקבה.