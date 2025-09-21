כיכר השבת
ברשתות הפלסטיניות זועמים

ברכת 'שנה טובה' ממקום בלתי צפוי: סגן ראש המיליציה העזתית משגר ברכות חמות

מנהיגים רבים בעולם נוהגים לשגר ברכות חמות לעם היהודי לרגל השנה החדשה, אלא שהיום התקבלה ברכת שנה טובה ממקום בלתי צפוי | ע'סאן אל-דהיני, סגן מנהיג כנופיית אבו שבאב, פרסם היום ברכת "שנה טובה" לרגל "ראש השנה היהודי", הוא ליווה את הפוסט שלו בתמונות וסמלים של טקסי החג העברי | הברכה עוררה גל זעם ברשתות החברתיות הפלסטיניות (העולם הערבי)

הפוסט של ע'סאן אל-דהיני (צילום מסך)

ע'סאן אל-דהיני, סגן מנהיג כנופיית אבו שבאב, אשר על פי הטענות משתפת פעולה עם ישראל ב, עורר היום (ראשון) גל זעם לאחר שפרסם ברכת "שנה טובה" לרגל "ראש השנה היהודי". 

הוא ליווה את הפוסט שלו בתמונות וסמלים של טקסי החג העברי. אל-דהיני כתב: "לרגל ראש השנה היהודי, אני שולח את ברכותיי הכנות לאחינו היהודים הערבים בפרט, לעם היהודי בכלל, ולכל מי שחוגג את החג הזה ברחבי העולם. אנו מבקשים מאלוהים שהשנה החדשה תהיה שנה של שלום, אהבה, בריאות ושגשוג לכולם, ושהיא תהיה תחילתה של טובה ותקווה מחודשת בלבבות האנשים באשר הם".

אל-דהיני צירף תמונה עם פתק ברכה בכתב ידו, בו כתב: "רוש (ראש, הטעות במקור, ש.צ) שנה שמח לעם היהודי בכל העולם" וחתם בכתב ידו: "הלוחם ע'סאן אלדהיני".

עיתונאים פלסטינים זעמו על הפוסט וכתבו: "ברכה זו, שהגיעה בתקופה בה רצועת עזה חווה תנאים טרגיים עקב המצור והמלחמה, נחשבה לעדות נוספת לשיתוף הפעולה והזיהוי של ע'סאן אל-דהיני עם הכיבוש. ברכותיו הפומביות לישות הן המשך טבעי של תפקידו בשירות סדר היום שלה".

עוד כתב כי "צעד זה הדגיש שוב את הבגידה ואת שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני שאנשים אלה מנהלים נגד עמם, על רקע קריאות גוברות להעמידם לדין ולחשוף אותם לציבור בתקופה שבה הפלסטינים חווים את הפשעים, המצור והרעב הנוראיים ביותר".

