בסיוע הקטארים: אזרח אמריקני שוחרר משבי הטליבאן 

אזרח ארה"ב אמיר אמירי, שהוחזק בשבי הטליבאן באפגניסטן, שוחרר לחופשי באמצעות תיווך קטארי | אדם בוהלר, שליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ביקר באפגניסטן | קטאר גם סייעה לשחרר בני זוג בריטיים, שנכלאו באפגניסטן למשך שמונה חודשים והחודש שוחררו מהכלא בקאבול (בעולם)

שחרור האזרח האמריקני משבי הטאליבן (צילום: משרד החוץ הקטארי)

ארגון הטרור האפגאני הטליבאן שחרר היום (ראשון) אזרח אמריקני שהיה כלוא באפגניסטן. השחרור של ארגון הטרור היה בעקבות ביקורו באפגניסטן של אדם בוהלר, השליח המיוחד לטיפול בחטופים אמריקנים. זהו  האזרח האמריקני החמישי שמשתחרר מתחילת השנה מהכלא באפגניסטן.

האמריקני ששוחרר הוא אמיר אמירי, בן 36, שהיה כלוא באפגניסטן מאז דצמבר 2024. גורם רשמי אמר לרויטרס שהערב עשה אמירי את הדרך לדוחא, בירת קטאר - שתיווכה במגעים לשחרורו.

"אני רוצה להודות לקטאר על שסייעה להבטיח את שחרורו", אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו על שחרורו של אמירי מהכלא באפגניסטן, והזכיר בדבריו את דונלד טראמפ: "נשיא ארה"ב הבהיר שאנחנו לא נעצור עד שכל אזרח אמריקני שכלוא ללא הצדקה יחזור הביתה".

משרד החוץ של הטליבאן הודיע הערב על שחרורו של אמירי, מבלי לציין מאיזו סיבה הוא נעצר, מתי נשלח לכלא והיכן הוא היה כלוא. הטליבאן הודיע על שחרורו של אמירי שבועות אחרי שהצהיר כי הגיע להסכם עם נציגים אמריקנים על עסקת חילופי אסירים, כחלק מניסיונות לנרמל את היחסים. טרם ברור מה קיבלה אפגניסטן בתמורה לשחרור האזרחים האמריקנים.

שחרורו של אמירי מגיע כשבוע לאחר שהטליבאן שחררו זוג בריטים מבוגרים לאחר שמונה חודשי כליאה. ברבי ריינולדס, בת 76, ובעלה פיטר ריינולדס, בן 80, הגיעו לקטאר ביום שישי לאחר חודשים של משא ומתן בין קטאר, הטליבאן ובריטניה.

בני הזוג ששוחרו משבי הטאליבן בשבוע שעבר (צילום: משרד החוץ הקטארי)

בני הזוג התגוררו באפגניסטן במשך 18 שנים, שם ניהלו ארגון צדקה חינוכי. למרות החוויה הקשה, ברבי ריינולדס אמרה שתחזור לאפגניסטן אם תוכל. שניהם אזרחים אפגנים.

