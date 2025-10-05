בסוריה החדשה שתחת שלטון א-שרע נערכות היום (ראשון) בחירות לפרלמנט לראשונה מאז הפלת הרודן בשאר אסד ומשטרו בדצמבר אשתקד, אך על אף התדמית ה'דמוקרטית', הבחירות היום אינן דמוקרטיות לגמרי, משום שהציבור הסורי הרחב אינו משתתף בהן – ומעוזים דרוזיים וכורדיים צפויים להישאר לפי שעה בלי נציגים בפרלמנט, על אף הבטחות א-שרע לסוריה חדשה שתהיה מגוונת ומכילה.

בבחירות שנערכות היום לפרלמנט (מועצת העם), על 210 מושביו - העם הסורי בכללו לא יוכל להצביע ולבחור בהן את מחוקקיו, ובמקום זאת כשני שלישים מהם ייבחרו על-ידי קבוצה של נציגי ציבור שמונו בכל מחוז, והשליש הנותר של המושבים יוקצו ישירות על-ידי הנשיא א-שרע.

בשיטת הבחירות הזמנית שקבע משטר א-שרע מחולקת סוריה ל-60 מחוזות, ולכל מחוז מוקצה מספר מושבים התואם את גודל אוכלוסייתו – ככל שמספר התושבים במחוז גדול יותר, כך גדל מספר מושביו. בסך הכול אמורים נציגי המחוזות לבחור את החברים שיאיישו 140 מהמושבים בפרלמנט. עם זאת, הבחירות לא התקיימו בהר הדרוזים, מחוז א-סווידאא' בדרום המדינה, ומחוזות א-רקה ואל-חסכה שנשלטים בעיקר בידי הכורדים.

בהצבעה היום, שהחלה ב-9:00 בבוקר והסתיימה ב-17:00, עומדים לבחירה בסך הכול 1,578 מועמדים, וכולם מתמודדים כמועמדים עצמאיים: אחרי הדחת אסד הודיע השלטון הזמני של א-שרע על פירוק כל המפלגות הפוליטיות הקיימות בסוריה, מפלגות שהיו רובן מקורבות מאוד למשטר המודח, אך מאז הוא טרם הקים מערכת חדשה לרישום מפלגות, ולכן אין למתמודדים שיוך מפלגתי.

כזכור, אחד המתמודדים המפתיעים הוא הנרי חמרה, בנו של הרב יוסף חמרה – שכיהן כרב הראשי של סוריה – שהגיש מועמדות רשמית לבחירות לפרלמנט הסורי. מדובר בצעד נדיר ותקדימי, שכן הקהילה היהודית בסוריה נעדרה מהחיים הפוליטיים במשך עשרות שנים, עוד מתקופת משטר אסד.

על פי הדיווחים, חמרה – שמתגורר בניו יורק – מנהל קמפיין גלוי ובעלוני הבחירות שהפיץ נכללים סעיפים רחבים: חיזוק הזהות הלאומית הסורית, זירוז תהליכי שיקום וצמיחה כלכלית, ביסוס דימויה של "סוריה החדשה" והגנה על מורשתה התרבותית.

במצעו גם קריאה לכינון משטר חוקתי המבוסס על עקרונות הצדק החברתי, וכן טיפוח קשרים עם בני הקהילות הסוריות המתגוררים מחוץ למדינה.