ברקע גרירת הרגליים של ממשלת לבנון בכל הנוגע ליישום התוכנית לפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו, שליח ארה"ב תומאס ברק אמר היום (שני) כי ישראל עשויה "להיאלץ לנקוט בפעולה חד-צדדית" אם מה שתיאר כ"היסוסה של לבנון מיישום ההחלטה לפרק את חיזבאללה מנשקו" יימשך.

ברק הוסיף, כי יציבות הממשלה החדשה בדמשק מגבירה את בידודו של חיזבאללה, וציין כי שליטת המיליציה בזירה הלבנונית פוגעת בריבונות המדינה, מעכבת השקעות, מחלישה את אמון הציבור, ונותרת "דגל אדום" עבור ישראל .

הוא ציין כי הגיע הזמן לפעול, שכן שותפים אזוריים מוכנים להשקיע בלבנון, בתנאי שהמדינה תחזיר לעצמה את המונופול על הכוח הלגיטימי באמצעות צבא לבנון בלבד. הוא הדגיש כי "היסוס מתמשך עלול לדחוף את ישראל לפעול באופן חד צדדי, עם השלכות חמורות".

לדברי ברק, פירוק חיזבאללה מנשקו אינו רק צורך ביטחוני עבור ישראל, אלא הזדמנות עבור לבנון להשיב את ריבונותה ולהשיג התאוששות כלכלית. הוא הדגיש כי צעד זה מבטיח גבול צפוני בטוח לישראל ומאפשר ללבנון להחזיר לעצמה את השליטה על שטחה ולנצל הזדמנויות פיתוח .