מספר ימים לאחר שתועד באינספור זוויות כשהוא צועד מעדנות בלב העיר הפלסטינית טול כרם, ומשוחח עם תושבים ועיתונאים, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי מפרסם את דבר הביקור ותיעודים ממנו.

אדרעי כתב: "שלשום, ביקרתי בעיר טול כרם ובמחנה שלה, נפגשתי עם התושבים וניהלתי דיאלוג עם חלק מהם בנושא התפתחויות אחרונות".

לדבריו, "סצנות מלב שוק טול כרם מספרות סיפור על חיים תוססים, למרות הכל. עיר השואפת להתרומם, בניגוד למחנות טול כרם ונור שאמס, שמאפייניהם נגנבו והפכו למוקדי טרור, הרס, חורבן וחושך".

אדרעי כתב: "תנו לאנשים לחיות בבטחה, תנו לאמת לזרוח מבעד למציאות הכואבת הזו. נמאס לנו מההסתה וההאשמות בבגידה נגד כל אלה שקוראים לדו-קיום ולשגשוג. די עם הטרור של המחשבה".

בפוסט נוסף פירט אדרעי את הישגי צה"ל במבצע 'חומת ברזל' ביהודה ושומרון: לדבריו, הכוחות פועלים בלב המחנות, המהווים מוקד מרכזי לארגוני טרור, כדי למנוע מהטרור לבנות מחדש את יכולותיו.

אדרעי מפרט: חיסול של יותר מ-150 מחבלים, כ-1,790 חשודים נעצרו במעורבות בפעילות טרור, החרמת כ-825 כלי נשק, מאות אלפי שקלים הוחרמו, ששימשו למימון פעילות טרור. בנוסף, מאות מטעני חבלה תת-קרקעיים ומטעני צינור הושמדו.

לסיום כתב: "המסר ברור: צה"ל לא יאפשר לטרור להרים את ראשו ויפעל נגדו בכוח בכל מקום".