בית המשפט בצרפת הוציא ביממה האחרונה צו מעצר בינלאומי חדש נגד נשיא סוריה לשעבר בשאר אל-אסד, בהאשמה ב"מעורבות בפשעים נגד האנושות ובפשעי מלחמה".

מקור משפטי אמר אתמול לסוכנות הידיעות הצרפתית כי צו המעצר נחתם על ידי שופטי חוקרים פריזאים ב-29 ביולי, ימים ספורים לאחר שבוטל צו המעצר הראשון באותו מקרה, מה שהביא את המספר הכולל של צווי המעצר שהוצאו נגד אסד לשלושה.

קלמנס בקטארט, עורכת דין של הפדרציה הבינלאומית לזכויות אדם, אישרה כי שלושת התזכירים "משקפים היבטים שונים של הדיכוי שנוהג על ידי בשאר אל-אסד", והוסיפה כי זה כולל "התקפות כימיות, פגיעה באזרחים בדרעא ודיכוי עיתונאים כדי לאלץ אותם לעזוב את השטח ולהימנע מסיקור פשעים".

בית המשפט לערעורים ביטל את צו המעצר הקודם ב-25 ביולי, בנימוק של "חסינות מוחלטת" לראש מדינה מכהן, שכן אסד עדיין היה נשיא סוריה באותה עת. עם זאת, בית המשפט העליון במערכת המשפט הצרפתית אישר את הוצאת צווי המעצר החדשים לאחר הדחתו של הנשיא לשעבר ב-8 בדצמבר 2024.

באותו יום, משרד התובע הלאומי ללוחמה בטרור, המתמחה בפשעים נגד האנושות, ביקש צו מעצר חדש לאסד.

אסד עלול להישפט בפני בתי משפט צרפתיים "אפילו בהיעדרו", אם השופטים החוקרים יחליטו להעביר את התיקים לבית המשפט המוסמך.

לבית הדין הפלילי הבינלאומי אין סמכות שיפוט בסוריה, מכיוון שהמדינה לא אשררה את אמנת רומא, ולא פורסמה החלטה של ​​מועצת הביטחון של האו"ם שהפנתה את המקרה לבית הדין.