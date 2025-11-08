סוריה פתחה במבצע רחב נגד תאי טרור של דאעש בכמה מחוזות במדינה, שיימשך כמה ימים. המבצע הרחב יצא לדרך כשברקע ביקורו הצפוי של הנשיא הסורי אחמד א-שרע בוושינגטון ביום שני, שם הוא ייפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

משרד הפנים הסורי, בשיתוף עם מנגנון המודיעין הכללי, ביצעו עד כה 61 פשיטות ועצרו 71 בני אדם. דובר משרד הפנים עדכן כי בחלק מהפשיטות נתפסו גם חומרי נפץ וכלי נשק.

דובר משרד הפנים, נורדין אל-באבא, אמר לרשת אל-אחבאריה: "מטרת הקמפיין הביטחוני נגד דאעש היא לחסל את האיום ממנו, והפעולות הביאו למעצר מנהיגים מסוכנים בארגון ולתפיסת נשק וחומרי נפץ".

הדובר הסביר כי "מנהלת המודיעין הכללי ומשרד הפנים קיבלו מידע המצביע על כוונת הארגון לפתוח בפעולות חדשות. לכן, כוחות הביטחון וסוכנויות הביטחון ביצעו מבצע מנע לנטרול איום זה".

בהודעת משרד הפנים הסורי נכתב: "משרד הפנים, בשיתוף פעולה עם מנהלת המודיעין הכללי, פתח במבצע ביטחוני רחב היקף במספר מחוזות, המכוון נגד תאי טרור של דאעש. מבצע זה מבוסס על מודיעין מדויק שנאסף באמצעות ניטור ומעקב שיטתיים אחר תנועות חשודות.

הקמפיין מכוון נגד מקומות מסתור של הארגון במספר אזורים, בנוסף למרדף אחר חבריו המסתתרים, ויימשך מספר ימים רצופים. יחידות מיוחדות ממשיכות ליישם את שלבי המבצע בנחישות ובמשמעת, תוך הבטחת תגובה נחושה לכל איום על ריבונות המדינה וביטחון אזרחיה".