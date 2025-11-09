בכיר איראני: כל תשתית הטילים התת-קרקעית שלנו שלמה ולא ניזוקה

התקיפות באיראן | ארכיון ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

כארבעה וחצי חודשים לאחר תום מבצע "עם כלביא", באיראן ממשיכים לפזר הצהרות על יכולותיהם וכוחותיהם. ראש ארגון ההגנה הפסיבית של איראן, גנרל ע'ולם רזה ג'לאלי, אמר היום (ראשון) כי כל תשתיות הטילים התת-קרקעיות שתחת ההרים מוגנות ואינן סובלות מ"נזקים משמעותיים" כתוצאה מהמלחמה עם ישראל.