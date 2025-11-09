כיכר השבת
הצהרה מדאיגה

בכיר איראני: כל תשתית הטילים התת-קרקעית שלנו שלמה ולא ניזוקה

בכיר איראני אמר היום כי כל תשתיות הטילים התת-קרקעיות שתחת ההרים מוגנות ואינן סובלות מ"נזקים משמעותיים" כתוצאה מהמלחמה עם ישראל | לדבריו, בשל האיום הישראלי, הוחלט "לתכנן מתקנים גרעיניים רגישים באזורים בטוחים ומתחת להרים" | עוד אמר כי "באשר לטענת אמריקה על השמדת מתקני גרעין, יש לומר שרוב הפרטים עדיין מסווגים כמידע סודי" (העולם הערבי)

התקיפות באיראן | ארכיון

כארבעה וחצי חודשים לאחר תום מבצע "עם כלביא", ב ממשיכים לפזר הצהרות על יכולותיהם וכוחותיהם. ראש ארגון ההגנה הפסיבית של איראן, גנרל ע'ולם רזה ג'לאלי, אמר היום (ראשון) כי כל תשתיות הטילים התת-קרקעיות שתחת ההרים מוגנות ואינן סובלות מ"נזקים משמעותיים" כתוצאה מהמלחמה עם ישראל.

בראיון טלוויזיוני, סיפר גנרל ג'לאלי על הצעדים שנקט הארגון להגנה על תשתית הטילים, ולדבריו, בעקבות "מתן עדיפות למגזר החלל והטילים, במהלך 20 שנה תוכננו ויושמו הסדרים מעשיים להגנה על ערי טילים ומרכזי אחסון תחמושת".

לטענתו, "הודות לתשתיות התת-קרקעיות וההרריות, במהלך מלחמת 12 הימים, תשתית הטילים ומחסניה נותרו שלמות. ייתכן שנגרם נזק קל בלבד לחלק מהחלקים, והוא ניתן לתיקון."

על שיקום המתקנים הגרעיניים לאחר המלחמה מול ישראל אמר: "איום המלחמה קיים מתחילת הפעילות, ובהתבסס על תרחיש האיום, הוחלט לתכנן מתקנים גרעיניים רגישים באזורים בטוחים ומתחת להרים".

הוא הוסיף: "ד"ר לאריג'אני ואני הגשנו את ההצעה הראשונית, ולאחר הערכת איומים מודרניים, כולל פצצות לפיצוץ בונקרים, ניתנה עדיפות לבניית פורדו ואספהאן".

ג'לאלי אמר עוד כי "באשר לטענת אמריקה על השמדת מתקני גרעין, יש לומר שרוב הפרטים עדיין מסווגים כמידע סודי".

