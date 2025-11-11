כיכר השבת
"נזק של 160 מיליארד"

לא הגזימו? התביעה בטורקיה מבקשת לגזור על ראש האופוזיציה 2000 שנות מאסר

התביעה בטורקיה הגישה כתב אישום נגד ראש העיר איסטנבול אכרם אימאמאולו - שנחשב ליריבו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן | התביעה ציינה כי כתב האישום משתרע על פני תקופה של 10 שנים, ונמצא "נזק למדינה בשווי 160 מיליארד לירות טורקיות" | התובע דורש יותר מ-2,000 שנות מאסר (העולם הערבי)

אקרם אימאמולו (צילום: shuterstock)

אקרם אימאמאולו, יריבו הפוליטי המרכזי של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, נאשם היום (שלישי) בשחיתות. התביעה בטורקיה דורשת עונש מאסר של אלפיים שנה (!), אם יורשע.

אימאמאולו, שכיהן בעבר כראש עיריית איסטנבול, יושב בכלא מאז חודש מרץ, לאחר שנעצר מבלי שסופקה סיבה ברורה מדוע - והודח מתפקידו כראש עיר. מעצרו הגיע יממה לאחר שאוניברסיטת איסטנבול שללה ממנו את התואר האקדמי, שמהווה דרישת סף לריצה לנשיאות טורקיה.

בהודעת משרד התובע הכללי הראשי של איסטנבול, אקין גורלק, נמסר כי הוכן כתב אישום בן 3,900 עמודים על ידי הלשכה לחקירת פשע מאורגן. כתב האישום מפרט 143 עבירות פליליות נפרדות נגד 402 חשודים, כחלק מחקירה נגד מה שתואר כ"ארגון הפשע של אימאמאולו".

התובע הראשי ציין כי אימאמאולו הוא "המייסד והמנהיג של הארגון" וכי הפרשה מתמקדת בהאשמות על הונאה, שוחד, מכרזים עירוניים מכורים ורכישות נכסים בלתי חוקיות במהלך כהונתו". על סמך התביעה אימאמאולו עומד בפני עונש מאסר פוטנציאלי שנע בין 828 ל-2,352 שנים (!).

התביעה טוענת כי העבירות, שנמשכו על פני עשור, גרמו לנזק כספי ציבורי של 160 מיליארד לירות טורקיות (3.79 מיליארד דולר) ו-24 מיליון דולר נוספים. הרשויות זיהו 95 נכסי נדל"ן הקשורים לכאורה לפרשה.

