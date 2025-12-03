כיכר השבת
טרור פסיכולוגי?

שעות אחרי חידוש החיפושים: בג'יהאד האסלאמי טוענים שחילצו גופת חלל חטוף

בעזה חודשו הבוקר החיפושים אחר גופות שני החללים החטופים הנמצאים בידיו | בכלי תקשורת המזוהה עם חמאס דיווחו כי חולצה גופה באזור בית לאהיה, שבצפון הרצועה | הג'יהאד האסלאמי פרסם הודעה רשמית כי איתר חלל והחמאס מסר כי הגופה תימסר בשעה 17:00 (העולם הערבי)

חילוץ הגופה בבית לאהיה, הבוקר (צילום: לפי סעיף 27א)

ארגון הטרור חמאס חידש הבוקר (רביעי) את החיפושים אחר גופות שני החללים ה הנמצאים בידיו ברצועת .

בכלי תקשורת המזוהה עם דיווחו כי מחבלי הזרוע הצבאית של חמאס והזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי חילצו גופה באזור בית לאהיה, שבצפון הרצועה.

הג'יהאד האסלאמי פרסם הודעה רשמית כי איתר הבוקר חלל חטוף בצפון הרצועה, והחמאס מסר כי הגופה תימסר בשעה 17:00.

יוזכר כי זו הפעם השנייה בשבוע האחרון שבה נציגי החמאס טענו כי מצאו גופה של חלל חטוף, אתמול הם העבירו ממצאים לישראל, אך הבוקר התברר כי הממצאים לא שייכים לחללים החטופים שנותרו בעזה.

ממשרד ראש הממשלה נמסר הבוקר כי "לאחר השלמת תהליך הזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית, נמצא כי הממצאים שהובאו אתמול לבדיקה מרצועת עזה אינם מקושרים לאף אחד מהחטופים החללים. עדכון נמסר למשפחותיהם של שני החטופים החללים".

עוד נמסר כי "המאמץ להשבתם לא יפסק עד השלמת המשימה - להביאם לקבורה ראויה בארצם".

ברצועת עזה נותרו כעת שני חללים חטופים - רב סמל ראשון רן גואילי, לוחם יס"מ נגב שנפל במתקפת הפתע של חמאס בקרב בקיבוץ עלומים וגופתו נחטפה לעזה, וסותדיסאק רינתלאק, אזרח תאילנדי שעבד במטעים סמוך לקיבוץ בארי ונחטף.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

