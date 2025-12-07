בכיר חמאס באסם נעים אמר הערב (ראשון) כי ארגון הטרור מוכן לדון ב"הקפאת או אחסון" ארסנל הנשק שלו כחלק מהסכם הפסקת האש עם ישראל. נעים נשאל אם מתקפת 7 באוקטובר הייתה טעות, וטען כי "זו הייתה פעולה הגנתית".

בראיון לסוכנות הידיעות AP בדוחא בירת קטאר אמר נעים כי "אנחנו פתוחים לגישה מקיפה כדי למנוע הסלמה נוספת, עימותים או פיצוצים נוספים". לדבריו, חמאס שומר לעצמו את "הזכות לקיום", אך הבהיר כי ארגון הטרור מוכן להניח את הנשק כחלק מתהליך שמטרתו להוביל להקמת מדינה פלסטינית.

נעים אף סיפק כמה פרטים לאופן שבו התהליך יתבצע והציע הפסקת אש ארוכת טווח של חמש עד 10 שנים לצורך דיונים. "יש לנצל את הזמן הזה ברצינות ובצורה מקיפה", הוסיף, וטען כי חמאס מאוד "פתוח מחשבתית" לגבי מה לעשות עם הנשק שברשותו.

"אנחנו יכולים לדבר על הקפאה, אחסון או הנחת נשק, עם הערבויות הפלסטיניות שלא להשתמש בו כלל במהלך הפסקת האש הזו", הבהיר.

"אנחנו מברכים על כך שכוח של האו"ם יהיה ליד הגבולות ויפקח על הסכם הפסקת האש, ידווח על הפרות וימנע כל סוג של הסלמה", אמר, וסייג: "אבל אנחנו לא מסכימים לכך שלכוחות הללו יהיה כל סוג של מנדט שיסמיך אותם לעשות או ליישם בתוך השטחים הפלסטיניים".

נעים אמר גם כי חמאס והרשות הפלסטינית עשו התקדמות בהקמת הוועדה הטכנוקרטית החדשה שתנהל את ענייני עזה. לדבריו, הצדדים הסכימו על כך שיהיה שר קבינט פלסטיני שיתגורר "בגדה המערבית", כלשונם, אך "יהיה במקור מעזה" - ויעמוד בראשות הוועדה.