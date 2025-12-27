כיכר השבת
ראשי הנחש

מפגינים נוכחות: חמאס יערוך בקרוב בחירות פנימיות להנהגת הארגון

חמאס מתכנן לקיים בקרוב בחירות על הנהגת הארגון, שבהן ייבחר מחליף למנהיג וראש הלשכה המדינית יחיא סינואר, שחוסל לפני יותר משנה | הבחירות יתקיימו תוך ימים ספורים עד מספר שבועות | יש שני מועמדים עיקריים: חליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית בעזה, וחאלד משעל, ראש הלשכה המדינית לשעבר (העולם הערבי)

מחבלי חמאס (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

למעלה משנה לאחר חיסולו של רב המרצחים וראש הלשכה המדינית של , יחיא סינוואר, ארגון הטרור מתכנן לקיים בקרוב בחירות על הנהגת הארגון, שבהן ייבחר מחליף למנהיג. כך דווח היום (שבת).

מקורות המקורבים להנהגת חמאס אמרו לעיתון הסעודי א-שרק, כי הארגון החל בהכנות לבחירות לבחירת ראש הלשכה המדינית במסגרת מועצת השורא הכללית, המונה כ-50 חברים המייצגים שלוש זירות: רצועת עזה, יהודה ושומרון וחו"ל. הם צופים כי הבחירות יתקיימו תוך ימים ספורים עד מספר שבועות.

על פי הדיווח, יש שני מועמדים עיקריים: חליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית בעזה, וחאלד משעל, ראש הלשכה המדינית לשעבר. הם צופים את ניצחונו של אל-חיה, לאור תמיכתו הרחבה יותר, המשתרעת מעבר לרצועת עזה וכוללת חלק משמעותי מהנהגת חמאס ביהודה ושומרון, ובמיוחד של מנהיגה שם, זאהר ג'בארין.

לפי הדיווח, מקורבי הארגון מאמינים כי תוצאות הבחירות יעצבו את עתיד הפוליטי, כאשר לדבריהם אל-חיה "ימשיך בגישה הנוכחית, המבוססת על עימות מזוין עם ישראל ברצועת עזה, עד לסיום המלחמה ונסיגת צה"ל לחלוטין מהרצועה", ואילו משעל ימשיך בדרך פוליטית המבוססת על "חיפוש פשרות במשא ומתן לסיום הכיבוש בעזה", "ניסיון להרחיק את הארגון מאיראן" ו"התקרבות למדינות ערביות מתונות".

בדיווח נכתב כי חמאס תכנן לקיים את הבחירות בתחילת השנה, אך דחה אותן עד לסיום המלחמה. הבחירות הקודמות התקיימו במרץ 2021, אז נבחר שוב אסמאעיל הנייה. לאחר שהנייה חוסל בטהראן ביולי 2023, החליף אותו יחיא סינואר. סינוואר עצמו חוסל באוקטובר שעבר בעזה.

לאחר החיסול של סינוואר, הוקמה מועצת מנהיגות חדשה לתנועה, בראשות יו"ר מועצת השורא הכללית, מוחמד אסמעיל דרוויש, ובה חברים אל-חיה, משעל, ג'בארין וניזאר עוואדאללה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר