למעלה משנה לאחר חיסולו של רב המרצחים וראש הלשכה המדינית של חמאס, יחיא סינוואר, ארגון הטרור מתכנן לקיים בקרוב בחירות על הנהגת הארגון, שבהן ייבחר מחליף למנהיג. כך דווח היום (שבת).

מקורות המקורבים להנהגת חמאס אמרו לעיתון הסעודי א-שרק, כי הארגון החל בהכנות לבחירות לבחירת ראש הלשכה המדינית במסגרת מועצת השורא הכללית, המונה כ-50 חברים המייצגים שלוש זירות: רצועת עזה, יהודה ושומרון וחו"ל. הם צופים כי הבחירות יתקיימו תוך ימים ספורים עד מספר שבועות.

על פי הדיווח, יש שני מועמדים עיקריים: חליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית בעזה, וחאלד משעל, ראש הלשכה המדינית לשעבר. הם צופים את ניצחונו של אל-חיה, לאור תמיכתו הרחבה יותר, המשתרעת מעבר לרצועת עזה וכוללת חלק משמעותי מהנהגת חמאס ביהודה ושומרון, ובמיוחד של מנהיגה שם, זאהר ג'בארין.

לפי הדיווח, מקורבי הארגון מאמינים כי תוצאות הבחירות יעצבו את עתיד הפוליטי, כאשר לדבריהם אל-חיה "ימשיך בגישה הנוכחית, המבוססת על עימות מזוין עם ישראל ברצועת עזה, עד לסיום המלחמה ונסיגת צה"ל לחלוטין מהרצועה", ואילו משעל ימשיך בדרך פוליטית המבוססת על "חיפוש פשרות במשא ומתן לסיום הכיבוש בעזה", "ניסיון להרחיק את הארגון מאיראן" ו"התקרבות למדינות ערביות מתונות".

בדיווח נכתב כי חמאס תכנן לקיים את הבחירות בתחילת השנה, אך דחה אותן עד לסיום המלחמה. הבחירות הקודמות התקיימו במרץ 2021, אז נבחר שוב אסמאעיל הנייה. לאחר שהנייה חוסל בטהראן ביולי 2023, החליף אותו יחיא סינואר. סינוואר עצמו חוסל באוקטובר שעבר בעזה.

לאחר החיסול של סינוואר, הוקמה מועצת מנהיגות חדשה לתנועה, בראשות יו"ר מועצת השורא הכללית, מוחמד אסמעיל דרוויש, ובה חברים אל-חיה, משעל, ג'בארין וניזאר עוואדאללה.