"נאבק עם המתנקשים"

דיווח: בנו של שליט לוב לשעבר מועמר קדאפי חוסל ב"נסיבות מסתוריות"

סיף אל-אסלאם קדאפי, בנו של שליט לוב לשעבר מועמר קדאפי,  חוסל בהתנקשות, כך דווח מפי גורם במשפחה, שציין כי ארבעה מתנקשים היו מעורבים בחיסול | מקור המקורב למשפחה אמר כי קדאפי "נאבק עם המתנקשים לפני שנפצע" | בדיווח נוסף נטען כי "מותו אירע בנסיבות מסתוריות" | אין עדיין מידע ודאי לגבי הגורם שאחראי לחיסול (העולם הערבי)

סייף אל-אסלאם אל-קדאפי (צילום: רשתות ערביות)

בלוב דיווחו הערב (שלישי) על חיסול בנו של קדאפי, סייף אל-אסלאם אל-קדאפי. במקביל, ערוצים ערביים ציטטו את נציגו שאמר שהוא מת. מנגד, עד כה לא התפרסם אישור רשמי שהוא אכן נהרג.

מקור המקורב למשפחת קדאפי אמר לערוץ הסעודי אל-חדת' כי סייף אל-אסלאם חוסל כביכול על ידי מתנקשים שנמלטו במהירות לאחר שירו בו בגן של ביתו.

מקורות מסרו לערוץ "אל-ערביה" כי המתנקשים נטרלו את מצלמות האבטחה בביתו. בהמשך, כך דווח, הם התעמתו איתו הוא נהרג בשעה 2:30 לפנות בוקר. עוד נטען כי מתנהלים הסדרים לפנות את הגופה. מקור המקורב למשפחה אמר לערוץ כי קדאפי נאבק עם המתנקשים לפני שנפצע. הוא ציין כי אין עדיין מידע ודאי לגבי הגורם שאחראי לחיסול.

סייף אל-אסלאם אל-קדאפי, הוא אחד מבניו של הרודן המטורף שהודח מהשלטון באירועי האביב הערבי ונרצח, והיה דמות פוליטית בלוב. בשנים האחרונות, כאשר דובר על קיום בחירות כלליות, שמו עלה בתור אחד המועמדים.

במהלך מלחמת האזרחים, הוא נעצר על ידי המורדים והיה אמור להיות מוסגר לבית הדין הבינלאומי בגין חקירה על פשעי מלחמה המיוחסים לו. אחר כך נמלט לדרום המדינה ונעצר שוב. במשך מספר שנים ישב קדאפי בכלא עד ששוחרר ב-2016. זאת למרות שבית הדין המקומי גזר עליו עונש מוות. בהמשך הוא דיבר על כוונותיו להשתלב מחדש בפוליטיקה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

