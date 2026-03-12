המחבלים שחוסלו הלילה ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל אייל זמיר פרסם הערב (חמישי) כי צה"ל חיסל בלבנון את מפקד דיוויזיית "האמאם חסין", עלי מסלם טבאג'ה, ואת סגנו. התקיפה בוצעה במהלך הלילה על ידי חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, ובמהלכה חוסלו גם בכירים נוספים במערך הלוחם של חיזבאללה.

על פי הודעת צה"ל, דיוויזיית "האמאם חסין" מהווה כוח צבאי שמשמש את כוח קדס האיראני לחיזוק ציר הרשע והפעלת כוח נגד צה"ל ואזרחי ישראל. הדיוויזיה מהווה מסגרת הפעלת כוח בעלת יכולות חשובות לחיזבאללה, והיא מורכבת מאלפי מחבלים בעלי זהויות שונות ממרחבי המזרח התיכון. בכיר במערכת הביטחון אמר כי הצבא שם את הכוחות האיראניים שפעלו בלבנון כמטרה - רובם חוסלו או ברחו וכיום לא נשארו כמעט פעילים איראנים בלבנון.

קלסתרון פניו של ד'ו אל-פיקאר חנאווי, מפקד המיליציה השיעית האימאם חוסיין ( צילום: דובר צה"ל )

מי זאת חטיבת (דיוויזיית) האימאם חוסיין מסעיר את הרשת: דגל ישראל ענק מוקרן בלילה על שדרת בניינים בטהרן יאיר טוקר | 18:14 על פי ההערכות, בשנים 2016-2015 גויס ד'ו אל-פקאר חינאווי, מפקד בכיר ביחידת "עזיז" של חיזבאללה הפועלת בצפון לבנון, להקמת מיליציה פרו-איראנית מרכזית בסוריה. העיתון א-שרק אל-אווסט ציטט גורם באגף המודיעין הישראלי שתיאר אותו כ"מנהיג מאוד טקטי, מנהיג מוכשר, ואהוב על חייליו, הוא תואר כראש התמנון, כי הוא פועל מסביב לשעון לפיתוח היכולות של כוחותיו וכן לבצע פעולות נועזות נגד כוחות אמריקאים, נגד ארגוני טרור, נגד ישראל ונגד כוחות האופוזיציה בסוריה... ויש לו גם צוותי ייצור של כלי נשק רבים", והוא אף תואר בעבר כיורש פוטנציאלי של קאסם סולימאני. המיליציה נקראה חטיבת (דיוויזיית) האימאם חוסיין, על שם חוסיין בן-עלי, המזוהה כמייסד הזרם השיעי באסלאם. מרבית המגויסים מגיעים מסוריה, עיראק ולבנון, ומיעוטם מתימן, אפגניסטן, ניגריה וסודאן – אלו סה"כ מונים כ-6,000 לוחמים. סדר הכוחות בארגון נחלק לשתי קבוצות: כוח לוחם נייד המפעיל טנדרים, הפועל בשיתוף פעולה הדוק עם צבא סוריה כנגד איום המורדים הסוריים וכנגד דעא"ש; וכוח שני הכולל יחידות מוכשרות ומיומנות בשימוש באמל"ח מתקדם כמו כלי טיס בלתי-מאוישים, טילי קרקע-קרקע ואמצעים שונים. מטה הארגון יושב בסוריה, ומפעיל חוליות גם בלבנון ועיראק. על פי ההערכות, הלוחמים מחולקים לשתי קבוצות עיקריות: כ-5,000 לוחמי חיל רגלים מאומנים שפועלים בעיקר בתדמור, בשטחים בין חלב לחומס, אבו כאמל ומשולש תנף ובגבול הטורקי. אלו נלחמים לצידו של צבא אסד ונגד כיסי ההתנגדות. כ-1,000 לוחמים, בעיקר ממוצא לבנוני, שמתפעלים נשק אסטרטגי נגד ישראל: כלי טיס לא מאוישים, טילי קרקע-קרקע וטילי קרקע-אוויר תוצרת איראן. רוב המפקדים הם סורים, או לבנונים.

סמל המיליציה

פעילות המיליציה

בשנת 2018 נפרסו אנשי המיליציה גם בגולן ובגבול עם ישראל, ולפי דיווחים שונים, מאז אוקטובר 2023 הם פועלים גם בדרום לבנון כדי לסייע לחיזבאללה נגד ישראל.

במהלך 2019 ביצע חטיבת האימאם חוסיין מספר תקיפות נגד יעדים ישראלים ביניהם ירי טיל קרקע-קרקע לעבר אתר הסקי בחרמון, ירי רקטי וניסיון שיגור של ארבעה כטב"מים. בנוסף, בין השנים 2021-2023 הוציא הארגון לפועל תקיפה נגד בסיסים אמריקניים בסוריה בא-תנף ובאזור דיר א-זור.

במהלך מלחמת "חרבות ברזל" נפרסה החטיבה מחדש – חלק מכוחותיה ברמת הגולן, ואילו חלק ברחבי דרום לבנון, משם הוציאו מתווי טרור רבים כנגד ישראל – ירי נ"ט, רקטות וכטב"מים. כטב"מ ששוגר על ידי הארגון מסוריה פגע במבנה באילת בנובמבר 2023.

במרץ 2024 חיסל צה"ל חוליה של הארגון ליד העיירה א-נאקורה בלבנון. במסגרת מבצע ׳חיצי הצפון׳, צה"ל חיסל בביירות את מפקד החטיבה ד׳ו אל-פקאר. הלילה, כאמור, חוסל גם המפקד המחליף - וסגנו.