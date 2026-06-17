הוא נולד בבית לחם וגדל על ברכי הטרור והשנאה למדינת ישראל, אבל אז עשה את הצעד הכי מסוכן שאפשר: הוא בחר באמת. איהב עומר, פלסטיני שהפך לאחד הקולות החזקים בהגנה על מדינת ישראל, נמצא עכשיו בנקודת האל חזור.

אחרי תקופה בגרמניה כמדינת מקלט, החוזה שלו עם הרשויות הסתיים - והן מסרבות להאריך אותו. גרמניה מגרשת את איהב חזרה לשטחי הרשות. בלי עובדות, בלי הבנה של המציאות בשטח הם פשוט מפקירים אותו למוות. עבור הגרמנים זה עוד תיק סגור עבור איהב זה סוף הדרך.

איהב יודע בדיוק מה מחכה לו שם. בראיון קשה שערכתי איתו, הוא מציב את המציאות על השולחן: אם אחזור ליהודה ושומרון, המשפחה שלי בעצמה תהרוג אותי. הם לא רואים בי בן הם רואים בי כופר ובוגד. ודם בוגדים מותר.

איהב בחר בצד שלנו. הוא נלחם בהסברה הישראלית בזמן שאחרים רק מלכלכים עלינו, ועכשיו הוא נזרק לכלבים.

השאלה שנותרה על השולחן: האם אדם שעמד בחזית ההסברה למעננו עומד כעת מול כיתת יורים. האם מדינת ישראל תגן עליו או שתפקיר אותו לכלבים?

צפו בקטע מהריאיון.

הראיון המלא יפורסם כאן בקרוב. תעקבו.