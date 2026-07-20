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חמאס מודיעה: חליל אל-חיה נבחר למנהיג הלשכה המדינית במקום סינוואר

חמאס הודיע על בחירת חליל אל-חיה לתפקיד ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור במקומו של המנהיג הקודם יחיא סינוואר, שחוסל בתקיפת צה"ל באוקטובר 2024 | אל־חיה שרד את ניסיון החיסול הישראלי בדוחא בחודש ספטמבר האחרון (חדשות)

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חליל אל חיה בהלווייתו של איסמעיל הניה (צילום: khamenei.ir)

הודיעו כעת (שני) באופן רשמי כי חליל אל-חיה מונה כראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור. אל-חיה יחליף את יחיא סינוואר, כמעט שנתיים אחרי חיסולו הדרמטי ב.

אל-חיה, ראש תנועת חמאס ברצועת עזה בפועל וראש משלחת המשא ומתן של חמאס, נחשב למקורבו המובהק של סינוואר ולבעל ברית הדוק של הציר האיראני. הוא גבר בבחירות על משעל, ראש חמאס בחו"ל, שכבר הנהיג את הלשכה המדינית בעבר ומייצג קו עצמאי יותר מול טהרן, עם זיקה חזקה לקטאר ולטורקיה.

לפי תקנון חמאס, התנועה מקיימת בחירות פנימיות מדי ארבע שנים. לאחר חיסולו של סינוואר, ומאחר שהתנאים המבצעיים לא איפשרו קיום בחירות, הקימה חמאס "מועצה פיקודית זמנית" בת חמישה חברים. בראש המועצה עמד מוחמד דרוויש (המוכר בכינוי "אבו עמר חסן"), יו"ר מועצת השורא הכללית, וחברו בה ראשי שלושת המחוזות (עזה, גדה, חו"ל) ומזכיר הלשכה המדינית שזהותו נותרה חסויה לחלוטין משיקולי אבטחה.

כזכור, ח'ליל אל-חיה שרד את ניסיון החיסול הישראלי בקטאר שהתרחש בספטמבר 2025. למרות דיווחים ראשוניים על מותו, חמאס הודיע רשמית כי הוא נותר בחיים, וכחודש לאחר מכן אף פורסמו סרטונים שלו כשהוא ללא פגע.

במאי האחרון הודיע חמאס כי בנו של אל־חיה, עזאם, נהרג בתקיפה ישראלית במזרח הער עזה. כלי תקשורת המזוהים עם חמאס דיווחו כי עזאם הוא בנו הרביעי של אל־חיה שנהרג, וכי הוא אחיו התאום של בן אחר שנהרג בתקיפה בדוחה בספטמבר שעבר.

צה"לחמאסרצועת עזהיחיא סינווארחליל אל-חיה

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0 תגובות

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5
מתי מחסלים אותו ?
אבנר
בדיוק רציתי לשאול מתי מחסלעם אותו ואת משעל?
אאא
4
ראש המוסד רומן גופמן יש לך אופציה אחד אחריותך להגן בטחונם אזרחים יהודים ודרוזים מדינה ישראל . היום אחרון ראש מחבלים חמאס בתפקיד . ימי בין המצריים כט' באב עד 9' באב יהפכו ימי תבונה הצלחה העם היהודי מדינה ישראל . אמן .
קארל וילאהם
3
לתפור לו חליפה.
יאלללה
2
אם אפשר לצלם את החיסול אשמח מאד בהערכה והערצה רבה
מיכלי
1
לא סגולה לאריכות ימים.
קרעכס

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