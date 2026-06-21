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משתולל למרות שיחות המשא ומתן

טראמפ מאיים לתקוף שוב "חזק יותר" באיראן: "שפזשכיאן ישמור על פיו! לעצור את חיזבאללה מיד!"

למרות שיחות המשא ומתן, נשיא ארצות הברית ממשיך לאיים על הרפובליקה האסלאמית של איראן. בשיחה עם 'פוקס ניוז' אמר כי אם מצר הורמוז ייסגר - "לא תהיה להם מדינה". הוא גם הגיב לדבריו של הנשיא פזכשיאן | בפוסט שפרסם במקביל הבהיר שבאם לא יעצרו את חיזבאללה "נכה בהם שוב" (אקטואליה)

11תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ממשיך לאיים על - למרות תחילת שיחות המשא ומתן בשוויץ. היום (ראשון) איים עליהם כי "לא תהיה להם מדינה" אם ימשיכו לסגור את מצר הורמוז.

במקביל, פרסם פוסט ברשת החברתית שלו וכתב: "איראן חייבת להפסיק באופן מיידי את הפרוקסים (השלוחות) שלה בלבנון, המקבלים שכר גבוה, מלגרום לצרות. אם הם לא יעשו זאת, נכה באיראן חזק מאוד שוב, בדיוק כפי שעשינו בשבוע שעבר, רק חזק יותר!!! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

בשיחה עם רשת הולוויזיה האמריקנית אמר טראמפ ש"ארצות הברית יכולה להיות המלאך השומר של מצר הורמוז ולגבות כעשרים אחוזים מהנפט. אם נצטרך - נוכל להשתלט על המצר". טראמפ הוסיף ואמר: "אם הם לא יעשו עסקה, אפוצץ להם את הצורה. אנחנו נגבה דמי מעבר".

כמו כן הבהיר טראמפ כי מזכר ההבנות הנחתם כעת מול איראן אינו אלא הארכה של הפסקת אש. "אם אני רוצה", אמר טראמפ, "אני יכול לעשות מה שאני רוצה אחרי שישים הימים".

מוקדם יותר היום אמר נשיא איראן פזשכיאן כי לארצות הברית יש רק דאגה אחת - "שלא תהיה לנו פצצת גרעין. זה נושא שהמנהיג העליון המנוח הבהיר שוב ושוב, שאיננו מעוניינים בפצצה שכזו". יחד עם זאת אמר פזשכיאן כי "גם אם ארצות הברית לא תקבל זאת, אנחנו לא נוותר על הזכות להעשרה".

טראמפ הגיב על כך בחריפות, ואמר על פזשכיאן כי "כדאי לו לשמור על הפה שלו, כדאי לו להתאפס, או שנתשלט לו על שאר המדינה״.

בדבריו היום השמיע טראמפ גם ביקורת כלפי ישראל בנוגע ללבנון. הוא אמר כי הוא מאוכזב מכך שישאר לא הצליחה להכניע את ארגון הטרור חיזבאללה. הוא הוסיף וציין, בהמשך לדבריו בשבוע שעבר, כי הוא "קרוב" לתת לסוריה להילחם בחיזבאללה - אם ישראל לא תצליח להשלים את המשימה מבלי "להוריד כמה בניינים".

גם לנושא חמאס בעזה התייחס הנשיא האמריקני. לדבריו, חמאס איננו גורם שמביא לבעיות רבות. "ברגע שהסיפור מול איראן ייסגר", טען טראמפ, "גם דברים רבים אחרים יסתדרו".

איראןדונלד טראמפ

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10
טוב, זה כבר ברור שהכל זה הטעיה,( מקווה שלא עברתי על צנזורה)
יצחק
שטויות במיץ. כל יום לצערנו יש הותר לפרסום , אם כדבריך... ישראל לא היתה מסכימה לזה לקרות שיגבילו אותה להוריד בניינים על חשבון דם חיילינו. פשוט טראמפ לחוץ מהבחירות בארה"ב.
עם ישראל חי
9
שמעתם מה אמר לפזשכיאן? שמור על הפה שלך! ככה מדברים לפרסי, לא עם כפפות של משי. הלוואי יסגור להם את השיבר של הנפט, ישאיר אותם בלי גרוש על התחת, שיבכו קצת.
אלפסי
8
יא ראבבבב שימחק אותם כבררר מה ישראל מאכזבת אותו?? שיבוא לעזור לנו בעצמו במקום לצייץ כל היום מהמלון שלו בקיצור טראמפ תתחיל לעבוד ופחות לדברר
סימון
7
נו באמת מה הוא רוצה מהצבא שלנו טוחנים פה חודשים בבוץ של לבנון שיבוא בעצמו עם המטוסים שלו במקום להעביר ביקורת מפוקס ניוז יאללה יאללה
נתי
6
חכו רבע שעה ישנה כיוון עוד פעם
שירן
5
בזמן שואנס סוגר דילים בשוויץ עם האיראנים מאחורי הגב של נתניהו, טראמפ מבהיר בציוצים שזה רק ל-60 יום ובליגה שלו הוא קובע את החוקים. ואנס אולי חושב שהוא המנכ"ל של האירוע, אבל ברגע שהאיראנים יזייפו טראמפ יפוצץ את העסק והגלגל יתהפך חזרה לטובת נתניהו
גל
4
מישהו בעולם בכלל מאמין לאיומים של טרמאפ זה כבר ברור לכולם שהאיומים שלו שווים לפח האשפה הקרוב
שמישהו יסגור לו את הטוויטר
3
מה הוא מתכוון כשהוא אומר לתת לסוריה לטפל…?? לא מצליחה להבין מה קרה לו???
עדי
2
עלק מאוכזב מאוד שישראל לא מכניעה את חיזבאללה...תגיד אתה אמיתי יסטייק?? אתה עוצר אותנו כל שני וחמישי
דינה
1
מר טרומפ אירן הפסיקה לפחד, הם רואים שאמריקה היא נמר של נייר
צבי

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