טראמפ - רשות השידור תסנים ( צילום: שאטרסטוק - מסך )

ברחובות איראן, הלהבות כבר מזמן אינן רק סמל. מה שהחל בסוף דצמבר 2025 כמחאה על קשיים כלכליים בבזאר של טהרן, הפך במהרה למרד גלוי נגד שלטון האייתוללות.

המפגינים, שאינם מסתפקים עוד בלחם, קוראים לסיום התיאוקרטיה, בעוד שהמשטר מגיב ביד ברזל: ירי חי, מעצרים המוניים וניתוק כמעט מוחלט של רשת האינטרנט כדי להסתיר את ממדי הטבח. הדיווחים מצביעים על מאות ואף אלפי הרוגים, כשסמלים כמו הצתת תמונותיו של חמינאי הופכים למראה שבשגרה. אל מול הדיכוי האלים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא נשאר אדיש. בטון לוחמני הוא הבטיח להכות את איראן "חזק מאוד" אם הדיכוי יימשך. טראמפ הטיל פצצה כלכלית: מכס של 25% על כל מדינה שתעז לסחור עם הרפובליקה האסלאמית, והבהיר כי למרות שהדיפלומטיה היא האופציה הראשונה, כל האופציות, כולל תקיפות אוויריות נמצאות על השולחן. "אף אחד לא יודע זאת טוב יותר מאיראן," הכריזה דוברת הבית הלבן. אך בעוד הצבא האמריקני דרוך, המכה הממוקדת ביותר נחתה דווקא בזירה התקשורתית. בצעד דרמטי, ארצות הברית חסמה את דומיין ה-".com" של סוכנות הידיעות 'תסנים', כלי תקשורת המזוהה באופן ישיר עם משמרות המהפכה.

המחאות באיספהאן - איראן. ( צילום: רשתות ערביות )

החסימה התאפשרה משום שדומיין ‎.com‎ מנוהל במסגרת תשתית רישום אמריקאית, המאפשרת לוושינגטון לנתק גישה לאתרים המזוהים עם גורמי טרור או הפרת סנקציות. איראן, מצדה, השתמשה בדומיין בינלאומי זה כדי להעניק לשופרות התעמולה שלה נראות גלובלית ואמינות חיצונית, תלות שהתבררה כעקב אכילס ברגע של עימות ישיר עם ארה״ב.

פעולה זו, הפכה את האתר הפופולרי לדף שגיאה ריק עם הכיתוב "שגיאה קריטית". עבור המשטר בטהרן, המשתמש בכלי תקשורת אלו כדי להפיץ את הנרטיב שלו ולצבוע את המפגינים כ"שכירי חרב של ארה"ב", מדובר היה במכה כואבת ליכולת התעמולה הבינלאומית שלו.

סוכנות הידיעות 'פארס', אף היא מזרועות התעמולה של משמרות המהפכה, מיהרה לדווח על החסימה, בעוד ב'תסנים' נאלצו לסגת לדומיין האיראני המקומי (".ir") כדי להמשיך לפעול.

הפעולה האמריקנית לא הייתה רק טכנית; היא סימנה למשטר כי ידו הארוכה של הבית הלבן יכולה להגיע עד ללב מכונת התעמולה שלו, בעוד האזרחים האיראנים עצמם מנסים לעקוף את החשיכה הדיגיטלית באמצעות טכנולוגיות כמו 'סטארלינק'.