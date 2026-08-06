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בנט טורק את הדלת לחרדים, בג"ץ משתק את בתי הדין והתקרית בלבנון • צפו
נפתלי בנט מתכנן קואליציה ללא המפלגות החרדיות | מדוע וושינגטון התערבה כדי לבלום את תגובת צה"ל בלבנון לאחר נפילת הלוחמים | שירותי הדת ובתי הדין הרבניים עלולים להיסגר במפתיע כבר ביום ראשון הקרוב | וגם: ההפתעה שזחלה לנהג ברכב • צפו (היום בכיכר)
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כיכר השבת |
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