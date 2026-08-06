כותרות היום בנט טורק את הדלת לחרדים, בג"ץ משתק את בתי הדין והתקרית בלבנון • צפו נפתלי בנט מתכנן קואליציה ללא המפלגות החרדיות | מדוע וושינגטון התערבה כדי לבלום את תגובת צה"ל בלבנון לאחר נפילת הלוחמים | שירותי הדת ובתי הדין הרבניים עלולים להיסגר במפתיע כבר ביום ראשון הקרוב | וגם: ההפתעה שזחלה לנהג ברכב • צפו (היום בכיכר)

אג אלי גוטהלף כיכר השבת | כ"ג באב | 06.08.26