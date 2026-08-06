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בנט טורק את הדלת לחרדים, בג"ץ משתק את בתי הדין והתקרית בלבנון • צפו

נפתלי בנט מתכנן קואליציה ללא המפלגות החרדיות | מדוע וושינגטון התערבה כדי לבלום את תגובת צה"ל בלבנון לאחר נפילת הלוחמים | שירותי הדת ובתי הדין הרבניים עלולים להיסגר במפתיע כבר ביום ראשון הקרוב | וגם: ההפתעה שזחלה לנהג ברכב • צפו (היום בכיכר)

14תגובות

"היום בכיכר" - סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צה"לנפתלי בנטלבנוןבג"ץמפלגות חרדיותאלי גוטהלףבתי דין רבניים

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0 תגובות

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12
לא שווה תגובה
איכס
א. להבין מיהם חסידי צהל...פח ב. הוא עושה את זה כי יש מספיק שמאל דפוק שמונע משנאה ...
כן שווה
11
חחח בנט טורק את הדלת בפני החרדים סוף סוף אמרו לככר את האמת שהשמאל נגד היהדות היינו תורה ומצוות מעניין לראות אם בנט חתם על חוק גיוס לכולם...
צבועים נמאסתם
10
בנט צודק. קואליציה ללא המפלגות החרדיות היא ערובה להפחתת עיוות התורה וחילול השם הנורא המתבצעים כל הזמן ע"י המפלגות החרדיות
אלי
9
קרח דפוק
חחח
8
על מי רוצה בנט לעבוד? לא להאמין רוצה לפתוח מקומות בשבתתתת?????????
האחת והיחידה
גועל נפשששששששש
מהרבה אנשים
7
נדבע לכם שבסוף בנט ואייזנקוט יקממו קואליציה עם החרדים
חגי
6
בנט טורק לא טורק???? תפנימו הוא רלוונטי. נגמר הסיפור ראש ממשלה עם ששה מנדטים. ואפשר שגם לא יעבור את אחוז החסימה.
גלי (לא האמא של הגנב)
5
החדשות הלא חשובות מתי
ששש חסוי
4
וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים.......
מישל
3
אבא, הושיענו מאויבינו, מבחוץ ומבפנים!!
תמי

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