"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

מעצרים בנתב"ג: אברך מהפלג הירושלמי, הרב אליהו נחום, נעצר כעריק. נכון לעכשיו מעל 70 צעירים חרדים עצורים בכלא הצבאי.

סנקציות על בחורי ישיבות: גל המעצרים כמעט ואינו מגדיל את הגיוס. ראש אכ"א: "אנחנו משקיעים משאבים רבים, אך מתקבלים תוצאות מועטות בלבד".

מינוי זיני לשב"כ: הוועדה צפויה לאשר את האלוף במיל' דוד זיני, למרות התנגדות ארבעה ראשי שב"כ לשעבר וחששות קשריו עם נתניהו.

תקיפת מתיישב בגוש עציון: פועל ערבי תקף מתיישב במוט ברזל, שוחרר מהמשטרה. כעת הוגש נגדו כתב אישום על תקיפה והפרת סדר.

תיעוד מהחזית בעזה: כוחות צה"ל מעמיקים תמרון במרחב העיר, מחסלים מחבלים ומשמידים תשתיות טרור במבצע 'מרכבות גדעון ב'.

ביקור משלחת יהודית בסוריה: רבנים ואקדמאים מארה"ב ומטורקיה ביקרו בדמשק, התפללו בבית כנסת היסטורי וחיזקו קשרים תרבותיים עם הרשויות המקומיות.

טראמפ בווינדזור: הנשיא והגברת הראשונה התקבלו על ידי המלך צ'ארלס והמלכה קמילה, נסעו בכרכרה, השתתפו בארוחת צהריים ממלכתית, והדגישו שותפות היסטורית.

תחזית מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!