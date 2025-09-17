כיכר השבת
עשרות עריקים חרדים בכלא הצבאי, משאבים שהולכים לאיבוד ואוכל כשר בסוריה | תיעוד מהחזית • צפו

אברך מהפלג הירושלמי, הרב אליהו נחום, נעצר כעריק | ראש אכ"א: "משקיעים משאבים רבים, אך מתקבלות תוצאות מועטות בלבד" | הוועדה צפויה לאשר את האלוף במיל' דוד זיני |פועל ערבי תקף מתיישב במוט ברזל | תיעוד מהחזית בעזה | ביקור משלחת יהודית בסוריה |צפו בתוכנית הפופולרית בכיכר השבת ( דבר ראשון)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

מעצרים בנתב"ג: אברך מהפלג הירושלמי, הרב אליהו נחום, נעצר כעריק. נכון לעכשיו מעל 70 צעירים חרדים עצורים בכלא הצבאי.

סנקציות על בחורי ישיבות: גל המעצרים כמעט ואינו מגדיל את הגיוס. ראש אכ"א: "אנחנו משקיעים משאבים רבים, אך מתקבלים תוצאות מועטות בלבד".

מינוי זיני לשב"כ: הוועדה צפויה לאשר את האלוף במיל' דוד זיני, למרות התנגדות ארבעה ראשי שב"כ לשעבר וחששות קשריו עם .

תקיפת מתיישב בגוש עציון: פועל ערבי תקף מתיישב במוט ברזל, שוחרר מהמשטרה. כעת הוגש נגדו כתב אישום על תקיפה והפרת סדר.

תיעוד מהחזית בעזה: כוחות מעמיקים תמרון במרחב העיר, מחסלים מחבלים ומשמידים תשתיות טרור במבצע 'מרכבות גדעון ב'.

ביקור משלחת יהודית בסוריה: רבנים ואקדמאים מארה"ב ומטורקיה ביקרו בדמשק, התפללו בבית כנסת היסטורי וחיזקו קשרים תרבותיים עם הרשויות המקומיות.

טראמפ בווינדזור: הנשיא והגברת הראשונה התקבלו על ידי המלך צ'ארלס והמלכה קמילה, נסעו בכרכרה, השתתפו בארוחת צהריים ממלכתית, והדגישו שותפות היסטורית.

תחזית מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

4
התוכנית הכי טובה בפער ענק יוסי אתה תותח על
מאיר
3
אלוף דוד זמני מתאים מאוד לתפקיד המיועד
בנימין בסן מחדרה
2
משטרה של ליצנים דפק לו מוט ברזל לראש וכלום משוחרר, בושה וחרפה
נריה
1
דוד זיני משיחי עם עשרה ילדים
משיחי

