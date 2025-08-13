"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין תועד מברך בחום את מפקדי החטיבה החרדית "חשמונאים" ואומר להם: "אתם עושים דבר נכון, אשרי העם שאלה הם מפקדיו". בבית הרב הבהירו כי המפגש לא תואם מראש, החטיבה ביקשה לבקר וסורבה, ואין בכך תמיכה בגיוס לחטיבה.

פעוט בן שנתיים שלא חוסן נגד חצבת נפטר בהדסה עין כרם לאחר אשפוז ממושך. מאז תחילת ההתפרצות לפני כשלושה חודשים אובחנו 503 חולים, רובם ילדים לא מחוסנים. במשרד הבריאות קוראים להשלים את החיסונים, במיוחד נגד חצבת.

תיעוד: ברעננה נעצר תושב טול כרם באתר בנייה בחשד למעורבות בעבירה ביטחונית, לאחר סריקות של שוטרי מרחב שרון ולוחמי יס"מ.

משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בכמה נחלים בשל תוצאות דיגום חריגות. בין האתרים המזוהמים: חצבאני, בניאס, קטע הירדן מגשר יוסף עד הכנרת, בריכת המשושים, נחל יהודיה ונחל כזיב באזור עין חרדלית.

יאיר לפיד סיפר בראיון לכיכר השבת כי ערב מינויה של גלי בהרב מיארה ליועמ"שית, גדעון סער הציג אותה כאשת ימין מקצועית והגונה. כיום סער תומך בהדחתה.

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם סרטון הסברה המציג את יחסי הכוחות במלחמה האחרונה בתגובה לטיקטוקר ערבי

גל החום בשיאו: בירושלים 42 מעלות, בבאר שבע 44, בטבריה 47 ובאילת 48. מחר וחמישי יימשכו עומסי חום קיצוניים בכל הארץ, לקראת סוף השבוע צפויה הקלה.

תיעודים מהשיטפונות בערב הסעודית. צפו