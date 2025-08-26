כיכר השבת
הרצוג מבקר בעיר החרדית | תימן ירוקה וליברמן נגד ראש הממשלה • צפו 

דרמר מנהל מו"מ מול חמאס לסיום המלחמה | עשרות מפגינים חסמו כבישים למען החטופים | גרמניה: לא נכיר במדינה פלסטינית בצעד חד צדדי | בתימן: צנעא הוארה בירוק | כוחות צה"ל השמידו שני תוואי מנהרות במרכז עזה | נשיא המדינה פתח את שנת הלימודים  בביתר עילית| ליברמן נגד התנצלות רה"מ | תחזית וזה לא הכל... • צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

השר רון דרמר מוביל את המשא ומתן מול חמאס לסיום המלחמה, בגיבוי אמריקני. ישראל מוכנה לדון בהצעה הכוללת שחרור כל החטופים וסיום הלחימה, תוך דרישה שחמאס לא יישאר ברצועה.

במקביל, עשרות מפגינים חסמו כבישים והבעירו צמיגים במסגרת יום מחאה ארצי למען החטופים. בערב תתקיים צעדה גדולה מתל אביב לכיכר החטופים.

בזירה הבינלאומית, הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ הודיע כי ארצו לא תצטרף למהלך ההכרה במדינה פלסטינית. לדבריו, מהלך כזה ייתכן רק במשא ומתן מדיני ולא בצעד חד צדדי.

בתימן, הבירה צנעא הוארה בירוק לקראת חגיגות הולדת הנביא מוחמד, זמן קצר לאחר מבצע צבאי של חיל האוויר בעיר.

בעזה, כוחות צה״ל פעלו נגד תשתיות טרור והשמידו שני תוואי מנהרות במרכז הרצועה. התוואים כללו חדרי שהייה, מזון ואמצעי לחימה.

בישראל, פתח את שנת הלימודים החרדית בביקור בביתר עילית.

בזירה הפוליטית, תקף את התנצלות ראש הממשלה על תקיפת בית החולים נאצר וטען כי חמאס משתמש בחולים כמגן אנושי.

יישאר נוח יחסית עם הקלה בעומס החום.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

