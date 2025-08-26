"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

השר רון דרמר מוביל את המשא ומתן מול חמאס לסיום המלחמה, בגיבוי אמריקני. ישראל מוכנה לדון בהצעה הכוללת שחרור כל החטופים וסיום הלחימה, תוך דרישה שחמאס לא יישאר ברצועה.

במקביל, עשרות מפגינים חסמו כבישים והבעירו צמיגים במסגרת יום מחאה ארצי למען החטופים. בערב תתקיים צעדה גדולה מתל אביב לכיכר החטופים.

בזירה הבינלאומית, הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ הודיע כי ארצו לא תצטרף למהלך ההכרה במדינה פלסטינית. לדבריו, מהלך כזה ייתכן רק במשא ומתן מדיני ולא בצעד חד צדדי.

בתימן, הבירה צנעא הוארה בירוק לקראת חגיגות הולדת הנביא מוחמד, זמן קצר לאחר מבצע צבאי של חיל האוויר בעיר.

בעזה, כוחות צה״ל פעלו נגד תשתיות טרור והשמידו שני תוואי מנהרות במרכז הרצועה. התוואים כללו חדרי שהייה, מזון ואמצעי לחימה.

בישראל, נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח את שנת הלימודים החרדית בביקור בביתר עילית.

בזירה הפוליטית, אביגדור ליברמן תקף את התנצלות ראש הממשלה על תקיפת בית החולים נאצר וטען כי חמאס משתמש בחולים כמגן אנושי.

מזג האוויר יישאר נוח יחסית עם הקלה בעומס החום.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

