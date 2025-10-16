"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי בס"ד

הלילה הושבו לישראל גופותיהם של ענבר הימן ז"ל ורס"ם מחמד אלאטרש ז"ל.

סרגיי מתתוב, מהנדס ומשרת מילואים, הוא האזרח שנהרג אתמול בכביש 443 לאחר שנקלע לירי פלילי בין חמולות מהמגזר הערבי.

בכיר בשב"כ במילואים, ששימש כסגן ראש יחידה, צפוי לעמוד לדין בגין הדלפת מידע מסווג לעיתונאים ולשר מהליכוד.

הצצה נדירה מטהראן, בבית הכנסת המרכזי "יוסף אבאד" חגגו אתמול יהודי.

איראן את ההקפות השניות במוצאי חש שני של שמחת תורה.

רגע משמח ועצוב בו זמנית הבוקר נערכה שמחת הברית לבנו של הרב ישראל מצנר הי"ד, שנרצח בפיגוע בצומת רמות לפני כחודש.

היום לפני שנה בדיוק ישראל מחסלת את רב המרצחים יחיא סינוואר האיש ששלט בעזה

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!