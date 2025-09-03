"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

הבוקר פרצו מהומות בירושלים במסגרת מחאת משפחות החטופים ומפגני שמאל. פחים ורכב הוצתו בשכונת רחביה סמוך למעון ראש הממשלה. חלק מהמפגינים התבצרו על גג הספרייה הלאומית והדליקו אש. המשטרה וכבאות פעלו לחילוץ וכיבוי. במערכת הפוליטית גינו את האלימות, ושר החינוך יואב קיש אמר כי מדובר באנרכיה שאינה מקדמת את החזרת החטופים.

המשבר בסמינרים בירושלים נפתר: לאחר עיכוב בשיבוץ תלמידות כיתה ט', סוכם על פתיחת ארבע כיתות חדשות בסמינר הישן, כך שכל הבנות שובצו למוסדות לימוד.

בבייג'ינג התקיים מצעד צבאי ענק לציון 80 שנה לתבוסת יפן. נשיא סין אירח את ולדימיר פוטין וקים ג'ונג-און והציג טילים ורחפנים מתקדמים. בנאומו הזהיר כי העולם ניצב בפני בחירה בין שלום למלחמה.

צה"ל ערך אימון ימי משותף עם אוגדת עזה לשיפור שיתוף הפעולה במצבי חירום ומניעת ניסיונות פגיעה באזרחים.

שב"כ וצה"ל סיכלו פיגוע שתכננו פעילי חמאס מחברון נגד השר איתמר בן גביר. החשודים, שפעלו בהכוונת חמאס מטורקיה, תכננו להשתמש ברחפנים.

תחזית מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות, ללא שינוי דרמטי.

בתיעוד היומי: נהגים נקראו להקפיד על מבט במראות ואיתות - פעולה פשוטה שיכולה להציל חיים.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!