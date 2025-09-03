כיכר השבת
כאבן של הבנות הופסק - ותיעוד מפחיד מעיניו של רוכב האופנוע | צפו 

ההצתות והעימותים במחאת משפחות החטופים |משבר הסמינרים נפתר? כיתות חדשות נפתחו בירושלים | מצעד כוח בסין נגד המערב | שב"כ וצה"ל סיכלו פיגוע נגד השר בן גביר | חינוך ילדים בתימן | תחזית | (כותרות היום)  

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

הבוקר פרצו מהומות בירושלים במסגרת מחאת משפחות החטופים ומפגני שמאל. פחים ורכב הוצתו בשכונת רחביה סמוך למעון ראש הממשלה. חלק מהמפגינים התבצרו על גג הספרייה הלאומית והדליקו אש. וכבאות פעלו לחילוץ וכיבוי. במערכת הפוליטית גינו את האלימות, ושר החינוך יואב קיש אמר כי מדובר באנרכיה שאינה מקדמת את החזרת החטופים.

המשבר בסמינרים בירושלים נפתר: לאחר עיכוב בשיבוץ תלמידות כיתה ט', סוכם על פתיחת ארבע כיתות חדשות בסמינר הישן, כך שכל הבנות שובצו למוסדות לימוד.

בבייג'ינג התקיים מצעד צבאי ענק לציון 80 שנה לתבוסת יפן. נשיא סין אירח את וקים ג'ונג-און והציג טילים ורחפנים מתקדמים. בנאומו הזהיר כי העולם ניצב בפני בחירה בין שלום למלחמה.

צה"ל ערך אימון ימי משותף עם אוגדת עזה לשיפור שיתוף הפעולה במצבי חירום ומניעת ניסיונות פגיעה באזרחים.

שב"כ וצה"ל סיכלו פיגוע שתכננו פעילי מחברון נגד השר . החשודים, שפעלו בהכוונת חמאס מטורקיה, תכננו להשתמש ברחפנים.

תחזית מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות, ללא שינוי דרמטי.

בתיעוד היומי: נהגים נקראו להקפיד על מבט במראות ואיתות - פעולה פשוטה שיכולה להציל חיים.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

