נתניהו "אני בוחר בניצחון" | הסכום הבלתי נתפס בו זכו שני אמריקנים • צפו

נתניהו "אם אני צריך לבחור בין ניצחון על אויבינו לבין תעמולה רעה נגדנו – אני בוחר בניצחון" |תיעוד ההרס - כטב"ם חות'י פגע באולם הנוסעים בשדה התעופה רמון | ושוב זה קורה רוסיה פתחה הלילה במתקפה | שני אמריקנים זכו יחד בפרס ענק בלוטו כ־1.8 מיליארד דולר | כלה ניסתה להטביע את חמותה בת ה־69 | ליקוי ירח |תחזית | תיעוד קיצוני יומי | צפו 

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

בישיבת הממשלה: ושב"כ מחסלים מחבלי נח'בה ומפקדי טרור ומגדלי טרור ב, נתניהו סיים באומרו: "אם אני צריך לבחור בין ניצחון על אויבינו לבין תעמולה רעה נגדנו - אני בוחר בניצחון".

כטב"ם חות'י פגע באולם הנוסעים ברמון ופצע קל אזרח, שלושה נוספים יורטו, צה"ל בודק מדוע לא הופעלה התרעה.

שיגרה 800 כטב"מים ו־13 טילים לעבר אוקראינה, בניין ממשל נפגע, שלושה הרוגים ובהם תינוקת, עשרות פצועים.

שני אמריקנים מטקסס ומיזורי זכו בפרס לוטו אדיר של 1.8 מיליארד דולר - הזכייה השנייה בגודלה בתולדות .

כלה ניסתה להטביע את חמותה בת ה־69 בים, נמלטה בשחייה, המשטרה עצרה אותה לאחר מרדף, מעצרה הוארך בבית המשפט.

ליקוי ירח מלא ראשון זה שבע שנים - "ירח דם" אדום ומרהיב ייראה הערב מישראל, השיא יגיע בדיוק ב־21:11.

בסוף השבוע צפוי מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, אך לא באופן קיצוני - החום יימשך עד לתחילת השבוע הבא.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

0 תגובות

3
נתניהו בוחר בניצחון ובהרג החטופים.
ירמי הו
נתניהו זה צ'רצ'יל הישראלי!! מלך יכנס לדפי ההיסטוריה
נועם
2
פוטין רוצח טובח סתם
מוישי
1
איך צחקתי היום מהסרטון אחרי התחזית 🤣🤣🤣 מחכה לזה כל יום
שולמית

