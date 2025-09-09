"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

פעולה ישראלית בקטאר צה"ל ושב"כ תקפו את הנהגת חמאס בדוחא, 1,800 ק"מ מישראל. המתקפה המדויקת נועדה לפגוע בבכירים האחראים לטבח בשבעה באוקטובר. קטאר גינתה את התקיפה והחלה חקירה.

תגובות פוליטיות סמוטריץ: אין ולא תהיה חסינות לטרוריסטים. חברי כנסת נוספים בירכו על הפעולה.

מתח עם ספרד ספרד אוסרת כניסה לשרים סמוטריץ' ובן גביר ומטילה אמברגו נשק. בישראל זעמו והחזירו סנקציות.

מהומות בנפאל עשרות אלפים הפגינו נגד חסימת רשתות חברתיות, הציתו בתים, כולל בית ראש הממשלה שהתפטר. נהרגו 21 ונפצעו מעל 100.

פשיעה מאורגנת בקריית ים נתפסו עשרה מיליון שקלים, צ'קים ואלפי יורו בבית של אב ובנו החשודים בהלבנת הון.

מזג אוויר מעונן חלקית, טמפרטורות רגילות לעונה. בספרד סופות במהירות 100 קמ"ש.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!