הלוחם בהצהרה מפתיעה, גל מעצרים בנתב"ג ותמונות מרגשות מאירן | צפו

בחור חב"ד נעצר בדרכו לניו יורק |חברי הכנסת החרדים לא צפויים להתנגד לתקציב הביטחוני | האיחוד האירופי השהה את תמיכתו בישראל | תיעוד - צה"ל הרס בתי מחבלים | יהודי איראן התפללו בקבר הנביא חבקוק | הרמטכ"ל: "אנחנו מתקדמים לעבר מיטוט שלטון חמאס | לוחם ה־UFC קונור מקגרגור הכריז על מועמדותו לנשיאות אירלנד | תחזית | צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

גל מעצרים בנתב"ג: בחור חב"ד נעצר בדרכו לניו יורק ונשפט ל־20 ימי מאסר בכלא צבאי - המקרה הראשון בחסידות, יממה לאחר מעצר חסיד ברסלב בדרכו לאומן.

במקביל, למרות מחאות והמעצרים, חברי הכנסת החרדים לא צפויים להתנגד לתקציב הביטחוני, בעקבות סיכומים מול הקואליציה. הגר"ד לנדו הורה "להימנע בהפגנתיות", אך ח"כ גולדקנופף יצביע נגד ופרוש טרם הכריע.

האיחוד האירופי השהה את תמיכתו בישראל ופתח בהליך לבחינת סנקציות על שרים קיצוניים ומתנחלים. בנוסף, יידון בהשעיה חלקית של הסכמי הסחר. אורסולה פון דר ליין אמרה כי "המצב ב זעזע את מצפונו של העולם".

הלילה הרס צה"ל שני בתים ביהודה ושומרון - של המחבלים שרצחו לוחמים בתייסיר ובקלקיליה.

יהודי התפללו בקבר הנביא חבקוק שבעיר טויסרקאן, אתר קדוש גם לשיעים. תמונות מרגשות.

הרמטכ"ל אייל זמיר הצהיר: "אנחנו מתקדמים לעבר מיטוט שלטון - ולא נעצור".

לוחם ה-UFC קונור מק'גרגור הכריז על מועמדותו לנשיאות אירלנד, תוך שהוא מצהיר על תמיכתו בישראל ואיומו לגרש "כל מי שיניף דגל חמאס".

תחזית מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
התוכנית הכי טובה שיש!!בזכות שראיתי פה את נוירדיק קניתי וזה מממש טעים
דוד
2
טסו לאומן ויהיה בסדר
צחי
1
מקרגור המלך!!!😎😎😎😎😎 הלוואי שיבחר לנשיא
נדב

