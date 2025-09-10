"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

גל מעצרים בנתב"ג: בחור חב"ד נעצר בדרכו לניו יורק ונשפט ל־20 ימי מאסר בכלא צבאי - המקרה הראשון בחסידות, יממה לאחר מעצר חסיד ברסלב בדרכו לאומן.

במקביל, למרות מחאות והמעצרים, חברי הכנסת החרדים לא צפויים להתנגד לתקציב הביטחוני, בעקבות סיכומים מול הקואליציה. הגר"ד לנדו הורה "להימנע בהפגנתיות", אך ח"כ גולדקנופף יצביע נגד ופרוש טרם הכריע.

האיחוד האירופי השהה את תמיכתו בישראל ופתח בהליך לבחינת סנקציות על שרים קיצוניים ומתנחלים. בנוסף, יידון בהשעיה חלקית של הסכמי הסחר. אורסולה פון דר ליין אמרה כי "המצב בעזה זעזע את מצפונו של העולם".

הלילה הרס צה"ל שני בתים ביהודה ושומרון - של המחבלים שרצחו לוחמים בתייסיר ובקלקיליה.

יהודי איראן התפללו בקבר הנביא חבקוק שבעיר טויסרקאן, אתר קדוש גם לשיעים. תמונות מרגשות.

הרמטכ"ל אייל זמיר הצהיר: "אנחנו מתקדמים לעבר מיטוט שלטון חמאס - ולא נעצור".

לוחם ה-UFC קונור מק'גרגור הכריז על מועמדותו לנשיאות אירלנד, תוך שהוא מצהיר על תמיכתו בישראל ואיומו לגרש "כל מי שיניף דגל חמאס".

תחזית מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!