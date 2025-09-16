כיכר השבת
"עזה בוערת" | חיסול מטווח אפס | והמפלגה החדשה • צפו

השר כ"ץ: עזה בוערת, צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור | חיסול מחבלים בקלקיליה | קטאר מבהירה: "מו"מ על עסקת חטופים והפסקת אש - לא ריאלי כרגע" | גדי איזנקוט הקים את מפלגת "ישר! עם איזנקוט" |  קנצלר גרמניה פרידריך מרץ נשא נאום מרגש | מצא ארנק עם 5,000 שקלים, והחזיר | חרקוב מופגזת| אחרי התחזית תיעוד קיצוני יומי | צפו (היום בכיכר) 

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

העיר עזה ממשיכה להיות במוקד ההתקפות - חיל האוויר תקף בשבוע האחרון יותר מ-850 מטרות. הרמטכ״ל אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו הערכת מצב עם מפקדי השטח והכוחות המתמרנים בעיר. ממשיך בתמרון לליבת העיר במטרה להכריע את חטיבת ולשחרר את החטופים.

יחידת הגדעונים של להב 433, בשיתוף צה"ל ושב"כ, פשטה הלילה בקלקיליה וחיסלה שני מחבלים - אחד מהם דמות מרכזית בסחר באמצעי לחימה. נשק מסוג קרלו נתפס במקום, ושניים נוספים נעצרו להמשך חקירה.

בעקבות ניסיון החיסול בקטאר, המדינה מבהירה: "מו"מ על עסקת חטופים והפסקת אש כרגע לא ריאלי". דובר משרד החוץ מאשים את בהסלמה שמונעת ניהול משא ומתן.

גדי איזנקוט הקים את מפלגת "ישר! עם איזנקוט", שמטרתה הנהגה נקייה ושירות הציבור. יאיר לפיד הגיב: "מברך את איזנקוט - ביחד נשנה כיוון למדינה".

קנצלר גרמניה נשא נאום מרגש בטקס הפתיחה המחודשת של בית הכנסת במינכן, וגינה את העלייה באנטישמיות במדינה.

מוחמד, נהג אוטובוס מנצרת, מצא ארנק עם 5,000 שקלים וכרטיסי אשראי, חיפש את הבעלים בפייסבוק והחזיר את הכל בשלמותו.

בעיר חרקוב באוקראינה נראים ההרס וההפצצות בחסות רוסיה.

תחזית מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר נעים יותר.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

