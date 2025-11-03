"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
היום בכיכר | הכותרות
המעצרים בישראל, האלימות באנגליה וילד שנופל מהמרפסת • צפו בסיכום
בית משפט השלום האריך היום ב-3 ימים את מעצר הפצ"רית | גל מעצרים בהסתדרות: חשדות לשוחד והלבנת הון | עונש מוות למחבלים - החוק בדרך למליאה | שלושת חללי צה"ל הושבו לישראל מהשבי | מהומות בבירמינגהם: צעירים יורים זיקוקים על המשטרה | מסע קרן עולם התורה נמשך בשווייץ | ועוד... • צפו בתוכנית המלאה (היום בכיכר)
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
