המעצרים בישראל, האלימות באנגליה וילד שנופל מהמרפסת • צפו בסיכום

בית משפט השלום האריך היום ב-3 ימים את מעצר הפצ"רית | גל מעצרים בהסתדרות: חשדות לשוחד והלבנת הון | עונש מוות למחבלים - החוק בדרך למליאה | שלושת חללי צה"ל הושבו לישראל מהשבי | מהומות בבירמינגהם: צעירים יורים זיקוקים על המשטרה | מסע קרן עולם התורה נמשך בשווייץ | ועוד... • צפו בתוכנית המלאה (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

