"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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סוכל פיגוע באמצעות רכב ממולכד | הנהג התעלף בנסיעה וניצל • צפו
הפריימריז בליכוד: המנצחים והמפסידים | ההלוויה בבית שמש לאחר הרצח המזעזע | סוכל פיגוע באמצעות רכב ממולכד בבאר שבע | האגף לנידונים למוות הולך ונבנה | תקיפה ישראלית חריגה בעומק סוריה | אחרי 44 שנה: אותר יהודה כץ ז"ל | כיפות שחורות: כל מה שהיה השבוע | והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
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כיכר השבת |
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