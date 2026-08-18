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סוכל פיגוע באמצעות רכב ממולכד  | הנהג התעלף בנסיעה וניצל • צפו

הפריימריז בליכוד: המנצחים והמפסידים | ההלוויה בבית שמש לאחר הרצח המזעזע | סוכל פיגוע באמצעות רכב ממולכד בבאר שבע | האגף לנידונים למוות הולך ונבנה | תקיפה ישראלית חריגה בעומק סוריה | אחרי 44 שנה: אותר יהודה כץ ז"ל | כיפות שחורות: כל מה שהיה השבוע | והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

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