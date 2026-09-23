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לא מפתיע: אבו שחאדה נפסל | סכנה: הסוכה עפה באוויר 

דרמה בוועדת הבחירות: אבו שחאדה, כסיף ורע"ם נפסלו | סוכל פיגוע משיכה: תכננו להתנקש בבן גביר | הסערה והתיקון: ליברמן הציע שליטה ירדנית ביו"ש | סכנת נפשות: אכיפה ארצית נגד סוכות מסוכנות | הדמוקרטים לזיני: אבטח את יאיר גולן מייד | חנק אווירי: ארה"ב מהדקת את המצור על איראן | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר) 

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
כיכר השבתבנימין נתניהוצה"לאביגדור ליברמןאיתמר בן גביריאיר גולןועדת הבחירות המרכזיתרע"םיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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