הנאצים לקחו לו הכל, רק לא את זה | ניצול השואה שבחר לשרוד

הרב מאיר גיא פיניאן - מתארח באולפן בראיון על "מסגור מחדש". הרב מאיר גיא מסביר כיצד אותה מציאות או עובדות יכולות להתפרש באופן שונה על ידי אנשים שונים, וכיצד ניתן לבצע שינוי פרשנות כתהליך עבודה מנטלי המושפע מאמונה, ומציג את מודל אפר"ת ארוע-פרשנות-רגש-תגובה. כמו כן, הוא מתייחס בראיון לשלושה מטפלים משפיעים: ויקטור פרנקל (לוגותרפיה וחיפוש משמעות), אהרון בק (טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ושינוי מחשבות שליליות), ומרטין סליגמן (פסיכולוגיה חיובית ורכישת אושר).

איזי במשפחה - עם הרב משה רבי, והפעם על ריבונות בבית. מה עושים כשאחד הילדים הנשואים "תופס פיקוד" ומחליט מי מגיע ומי לא מגיע להתארח אצלכם בשבת?

הארה מפרשת השבוע - "ויעתר יצחק לה'". למה מבשר ודם אנחנו מתביישים לבקש פעם שניה לאחר סירוב, ואילו אצל הקב"ה זו מעלה לחזור ולהתפלל? חידושו של הרב פינקוס ז"ל.

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר - מה עושים כשהמלמד של הבן או המורה של הבת שלנו מעבירים עליו ביקורת מוגזמת בעינינו? וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג