הנאצים לקחו לו הכל, רק לא את זה | ניצול השואה שבחר לשרוד

איך אפשר לתת תקווה לאנשים מיואשים שכבר רצים לגדר חשמלית?| הרב מאיר גיא פיניאן על "מסגור מחדש", ללמוד לפרש את המציאות באמונה | הארה מפרשת השבוע - למה קשה לנו לבקש פעם שניה ממי שסירב לנו? | מה עושים כשהמורה מלאה בביקורת על הבת שלנו |ריבונות בבית - פינת המשפחה עם הרב משה רבי | פרק נוסף של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם לא רק את הראש, אלא גם את הלב • צפו 

הרב מאיר גיא פיניאן - מתארח באולפן בראיון על "מסגור מחדש". הרב מאיר גיא מסביר כיצד אותה מציאות או עובדות יכולות להתפרש באופן שונה על ידי אנשים שונים, וכיצד ניתן לבצע שינוי פרשנות כתהליך עבודה מנטלי המושפע מאמונה, ומציג את מודל אפר"ת ארוע-פרשנות-רגש-תגובה. כמו כן, הוא מתייחס בראיון לשלושה מטפלים משפיעים: ויקטור פרנקל (לוגותרפיה וחיפוש משמעות), אהרון בק (טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ושינוי מחשבות שליליות), ומרטין סליגמן (פסיכולוגיה חיובית ורכישת אושר).

איזי במשפחה - עם הרב משה רבי, והפעם על ריבונות בבית. מה עושים כשאחד הילדים הנשואים "תופס פיקוד" ומחליט מי מגיע ומי לא מגיע להתארח אצלכם בשבת?

הארה מ - "ויעתר יצחק לה'". למה מבשר ודם אנחנו מתביישים לבקש פעם שניה לאחר סירוב, ואילו אצל הקב"ה זו מעלה לחזור ולהתפלל? חידושו של הרב פינקוס ז"ל.

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר - מה עושים כשהמלמד של הבן או המורה של הבת שלנו מעבירים עליו ביקורת מוגזמת בעינינו? וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג

