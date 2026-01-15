שוויגער, שחררי: הסוד למערכת יחסים תקינה עם הכלה והחתן

במסגרת הפינה "איזי במשפחה", בפרק החדש של חיים באיז"י , זכיתי לארח שוב את הרב משה רבי, והפעם לשיחה מרתקת על אחת המערכות המורכבות ביותר בבית היהודי – הקשר עם ה"שוויגער" (החמות). למרות שמדובר בנושא רווי בסטריאוטיפים, הרב מדגיש כי לא מדובר בחיפוש אשמים, אלא בהבנת המערכת החדשה שאליה נכנסת הכלה.

שורשים עמוקים של מתח

המתח בין כלה לחמותה אינו דבר חדש; חז"ל כבר עמדו על כך, החל ממסכת יבמות ועד לספר "צור אמור", המתארים את המורכבות החברתית והרגשית המובנית בקשר הזה.

אחד ממוקדי החיכוך המרכזיים בדורנו הוא פערי הדורות בנושא הלבוש. בעבר, קוד הלבוש היה אחיד יותר, אך כיום הפערים גדלים. כאשר כלה מגיעה לשבת בבית חמותה בלבוש שאינו תואם את הסטנדרט המשפחתי, נוצר לעיתים "פרצוף" או מתח מצד החמות. הרב רבי מדגיש כי על הכלה לכבד את נורמות המשפחה שאליה הגיעה, אך האחריות הגדולה יותר מוטלת על החמות.

"גם את היית כלה"

לדברי הרב רבי, לחמות יש יתרון משמעותי: הניסיון. "היא יודעת בדיוק כמה היא לא אהבה שמעירים לה", הוא מזכיר. למרות הפיתוי להשוות לדורות קודמים, על החמות לזכור את התחושות שלה כאישה צעירה.

הנושא הופך לנפיץ עוד יותר כאשר הוא מתערבב עם כסף. הורים רבים מסייעים לזוג מבחינה כלכלית, ומוצאים את עצמם מעירים הערות כאשר הכלה קונה בגדים יקרים או מותגים. המסר של הרב רבי חד משמעי: "נתת את הכסף? שחרר". ברגע שהכסף ניתן, הוא כבר לא בשליטת ההורים, וניסיון להכתיב מה לעשות איתו רק יוצר תסכול.

אל תתערבו בצווארון

הביקורת אינה פוסחת גם על החתנים. ישנם חם וחמות שמתערבים בסגנון הלבוש של החתן – החל מסוג הצווארון ועד לאורך השרוול. "מה אתה מתערב? איך אתה קשור לסיפור בכלל?", תוהה הרב רבי.

הורים עשויים לחשוב שהם פועלים מתוך "כוונה טובה" או אחריות רוחנית, אך בפועל, הערות אלו עלולות לזרוע הרס וחורבן בביתם של הילדים. המטרה העליונה של כל הורה וחמות צריכה להיות אחת: "לעשות הכל שהם יאהבו אחד את השני".

לסיום, הרב רבי קורא לכל הצדדים להפסיק את סבב "הטחת המילים", שמוביל בסופו של דבר לכך שזוגות נמנעים מלבוא לשבתות, דבר שיוצר הרס גדול עוד יותר למשפחה.