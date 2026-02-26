מתי בפעם האחרונה עצרתם לשאול אם מה שאתם חושבים על העולם הוא באמת "האמת"?

בראיון עומק מרתק, הרב דניאל פלוצניק, מנטור למצוינות, מסביר שרוב הקונפליקטים בחיינו - מהישיבה, דרך העבודה ועד לשלום בית - נובעים מבלבול מסוכן בין ה"אמת" לבין ה"תפיסה" האישית שלנו.

"יש לנו את האמת שזאת התורה, ועליה אי אפשר להתווכח", מסביר הרב פלוצניק, "כל מה שמעבר לתורה זה תפיסות. הסתכלות אישית של הבן אדם על עצמו, על השני ועל החיים".

כוס הקפה שמעט פירקה בית

במהלך הראיון, הרב משתף בסיפור מטלטל על אב לשמונה ילדים שהיה בטוח שאשתו לא אוהבת אותו. הסיבה? "בבוקר כשהיא מכינה קפה, היא מכינה רק לעצמה ולא לי".

בבירור קצר התגלה שהתפיסה הזו נולדה אצל הבעל בילדותו, כשראה את אמו מכינה קפה לאביו כסמל לאהבה. עבורו, קפה = אהבה. "בתורה לא כתוב שלהכין קפה זה חובה בשביל שתהיה אהבה", מדגיש הרב פלוצניק, ומראה איך הבנת ה"תפיסה" הצילה את הבית מגירושין.

מי רודף אחריכם?

לדבריו, התפיסות העמוקות ביותר שלנו, "אמונות היסוד", נצרבות בלב ובמוח כבר בין גיל אפס לשבע. אירוע פעוט, כמו אמא שלא התפנתה לראות ציור של הילד בערב פסח העמוס, עלול לגרום לילד להחליט: "אני לא שווה".

כשילד כזה גדל, הוא הופך למבוגר שרץ כל החיים כדי להוכיח שהוא כן שווה. הרב פלוצניק משווה זאת לשני רצים: האחד רץ להנאתו, והשני רץ כי "כלב רודף אחריו". הוא פשוט חייב לרוץ, והמחיר הנפשי הוא נזק לכל החיים.

מה חז"ל ידעו על תכנות המוח?

הבשורה הטובה היא שאפשר לתכנת את המוח מחדש. הרב פלוצניק חושף כלי עוצמתי המבוסס על דברי חז"ל:

חוק ה-90: בדיוק כפי שחז"ל קבעו שנדרשים 90 יום (או 90 פעם) כדי להרגיל את הלשון לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" ולהפוך זאת לאוטומט – כך גם בתפיסות העולם.

בדיוק כפי שחז"ל קבעו שנדרשים 90 יום (או 90 פעם) כדי להרגיל את הלשון לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" ולהפוך זאת לאוטומט – כך גם בתפיסות העולם. תרגיל 3 הקונטרות: כשעולה לכם מחשבה שלילית על אדם אחר, עצרו. תנו שלוש סיבות למה זה לא נכון.

כשעולה לכם מחשבה שלילית על אדם אחר, עצרו. תנו שלוש סיבות למה זה לא נכון. התוצאה: אחרי מספר פעמים, המוח יבין שאתם מחפשים רק את החיובי, וזה יהפוך לטבע שלכם.

הדרך למצוינות עוברת דרך "כף זכות"

מסתבר שלדון לכף זכות זו לא רק מצווה, אלא גם הדרך למצוינות. כשאנחנו משחררים את המוח מהצורך להתעסק בשלילי וב"כלבים שרודפים אחרינו", מתפנה המון פוטנציאל במוח.

"המוח שלנו מנוצל ב-100%, השאלה למה", מסכם הרב פלוצניק. כשהמשאבים עוברים מהתגוננות ושיפוטיות לעשייה חיובית, הבן אדם פתאום מגיע למצוינות אמיתית.