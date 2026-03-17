כיכר השבת
חיים באיזי

"הוא לא הרים את הראש מהשולחן": הסרטון המפתיע ששבר את הקרח והציל את התלמיד

הרב משה כהן - מנהל ישיבה תיכונית חרדית, ושמעון נריה לוי - אחד מבוגרי הישיבה והיום חבר בצוות, בראיון עוצמתי משותף על חינוך, משמעת, אהבה ומה שביניהם|מדוע התורה דורשת מחוטא עני להביא יותר קרבנות מאשר חוטא עשיר - חידושו של האבן עזרא | הרב משה רבי על קנאה במשפחה | מה עושים כשמישהו החליט לצחוק על  חשבונכם לפני כולם | כלכלת המשפחה - כשההכנסות לא מכסות את ההוצאות | פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו  (חיים באיז"י)

סיפורו המרתק של שמעון נריה לוי, שעבר מהפך מרשים מנער שהסתגר בביתו במשך כשנתיים בשל חרדה חברתית, לדמות מפתח חינוכית וזמר המופיע בפני אלפים, בראיון משותף עם הרב משה כהן, מנהל הישיבה התיכונית "אור חדש" (בה למד שמעון נריה), שמתאר בראיון מודל חינוכי ייחודי המשלב "משמעת ברזל" סביב גבולות ברורים כמו איסור מוחלט על שימוש בטלפונים ניידים, לצד חום, קבלה רגשית והימנעות מכפייה או ביקורת על רקע דתי. השניים דנים במגמה רחבה יותר של "חוסר הגדרה" במגזר, במסגרתה צעירים בוחרים בחיבור פנימי לקב"ה על פני תוויות מגזריות נוקשות, ומסיימים במסר של תקווה לנערים שחשים שאינם מוצאים את מקומם במערכות הרגילות.

איזי במשפחה - עם הרב משה רבי, והפעם על קנאה במשפחה - האם באמת יש במה לקנא?

הארה מ - מדוע התורה דורשת מחוטא עשיר להביא קרבן חטאת, אבל מהחוטא העני היא דורשת להוסיף גם קרבן עולה? פירושו של האבן עזרא בתוספת חידושם של החיד"א ושל ה"פרדס יוסף".

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כשמישהו "צחק" עליכם ליד כולם? וכמובן, שאלה חדשה.

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על הקושי לעשות שינוי ברמת החיים, כשההכנסות כבר לא מכסות את ההוצאות.

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, אבי לודמיר

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג

