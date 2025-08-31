הסוף לחבילות הזולות? המהלך שישנה את הקניות מסין

שנים התרגלנו להזמין ב-AliExpress, Shein ו-Temu כמעט בלי לחשוב על מכס. הסוד היה בפרצה רגולטורית שנקראה “de minimis” - חבילות עד 800 דולר נכנסו לארה״ב בלי מסים ובלי עיכובים. זה אפשר למיליוני חבילות לזרום מדי יום, והפך את השופינג הזול באינטרנט למה שאנחנו מכירים.

אבל ביום שישי האחרון טראמפ שינה את הכללים: בצו נשיאותי מיידי הוא ביטל את הפטור, שלוש שנים לפני המועד המקורי. התוצאה? בלגן עולמי. מחירים מתחילים לעלות, שרשראות אספקה קורסות, מוכרים קטנים נסגרים - ואפילו מותגים גדולים כמו Coach ו-Kate Spade מדווחים על הפסדים.

לפי מחקר אמריקאי, משפחה ממוצעת תשלם השנה עוד כ-130 דולר בגלל השינוי. מי שייפגעו במיוחד הם משקי בית חלשים, שנשענים על מוצרים זולים מחו״ל.

בינתיים, הענקיות הסיניות Shein ו-Temu נאלצות לשנות כיוון ולייקר מוצרים, בעוד שאמזון ווולמארט - עם המחסנים הענקיים שלהן בארה״ב, דווקא יוצאות מחוזקות.

ומה איתנו?

ישראלים שמזמינים חבילות שמגיעות מסין או דרך מחסנים זרים שמבוססים על המודל הזה - ירגישו את זה בכיס. לעומת זאת, אתרים עם מרכזי הפצה בתוך ארה״ב, כמו אמזון, יושפעו פחות. עידן הקניות הזולות ברשת לא נעלם, אבל הוא כבר לא יהיה אותו הדבר.

למה זה נוגע גם לישראלים? כי חלק גדול מהמשלוחים שאנחנו מזמינים באתרים הסיניים עבר עד היום דרך מחסנים בארה״ב או דרך מודלים לוגיסטיים שנשענו על הפטור הזה. עכשיו, כשהמודל נשבר, החברות מעלות מחירים בכל העולם כדי לכסות על ההפסדים. המשמעות: גם חבילות שיגיעו ישירות לישראל יתייקרו.