דרימי מצאה פתרון לבעיה שכמעט כל שואב משאיר אחריו

הדגם החדש של דרימי שישנה לכם את הניקיון ( צילום: באדיבות המצלם )

שואבים שוטפים כבר מזמן הבטיחו לנו לקצר את הדרך לבית נקי. בפועל, לא מעט פעמים גילינו שאנחנו עובדים סביבם לא פחות ממה שעבדנו פעם סביב הסמרטוט: הם לא נכנסים מספיק טוב מתחת לרהיטים, מפספסים את הלכלוך שצמוד לקיר, משאירים פינות שדורשות מעבר נוסף, ובסוף מוצאים את עצמנו מוציאים עוד אביזר כדי "לסגור" את הניקיון.

דווקא בשוק שכבר מלא בשואבים ובשואבים-שוטפים, שני דגמים של Dreame מגיעים עם פתרונות שנוגעים בדיוק בנקודות המעצבנות האלה. לא רק יותר עוצמה - אלא ניסיון להפוך את המכשיר לכזה שבאמת מגיע למקומות שבהם הלכלוך נמצא. T16AE - כשהקורנפלקס, החלב והפסטה מגיעים לרצפה מי שיש לו ילדים קטנים מכיר את הסצנה: משהו נשפך, משהו מתפורר, ועל הרצפה מחכה תערובת שלא ממש מתאימה רק לשואב או רק לסמרטוט. כתב החרדים מיום הגיוס הסוער: "הפרט החרדי הרבה יותר חלש" | צפו קובי ישראל | 16:25 ה-Dreame T16AE הוא שואב-שוטף אלחוטי שמיועד ללכלוך רטוב ויבש - פסטה, קוסקוס, קורנפלקס, חלב, ביצה וכדומה. במקום להתחיל לאסוף, לשאוב ואז לשטוף, הוא נועד לתת פתרון פשוט ומהיר יותר לרגעים האלה.

ה-Dreame T16AE הוא שואב-שוטף אלחוטי שמיועד ללכלוך רטוב ויבש - פסטה, קוסקוס, קורנפלקס, חלב, ביצה וכדומה. ( צילום: באדיבות המצלם )

הוא קל משקל - 4.7 ק"ג בלבד - ומציע חיווי קולי בעברית, ללא צורך באפליקציה. עוצמת השאיבה שלו היא 25,000PA.

אבל אחד הדברים המשמעותיים בו מתגלה דווקא כשמגיעים לאזורים שבדרך כלל נשארים לסוף: הוא נשכב לזווית של 180°, כך שאפשר לנקות מתחת לרהיטים נמוכים שקשה להגיע אליהם. בנוסף, ציר תנועה גמיש של 80° מאפשר לעבור בקלות יחסית מסביב לרגלי רהיטים ובפינות מורכבות.

גם ההתעסקות עם שיער ופרווה מקבלת כאן פתרון: המברשת חותכת שיער ופרווה ממברשת השואב, במקום להשאיר אותם כרוכים סביבה ולהכריח אתכם לשלוף אותם ביד.

ומה קורה אחרי שסיימתם לשטוף? ה-T16AE מבצע ניקוי עצמי בחום גבוה, שנועד למנוע ריח במברשת - שטיפת המברשת במים חמים של 90° וייבוש באוויר חם של 95°.

במילים אחרות, זה לא רק שואב-שוטף שמטפל בלכלוך שעל הרצפה - הוא מנסה לפתור גם את מה שקורה מסביב לניקיון: ההגעה מתחת לרהיטים, התמרון בפינות והטיפול במברשת אחרי שסיימתם.

לשירות לקוחות של דרימי בקו בלעדי חייגו: 077-9033428 א-ה 09:00-16:00

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V30 - כי האבק לא נשאר דווקא במרכז החדר

את מרכז הסלון קל יחסית לשאוב. הבעיה מתחילה כשמגיעים לקו הצמוד לקיר, מתחת לספה, עמוק מתחת למיטה או סביב רהיטים כבדים. אלה בדיוק המקומות שבהם לא פעם מסיימים את השאיבה - ואז מגלים שצריך לעבור שוב.

ה-Dreame V30 הוא שואב אבק אלחוטי עם עוצמת שאיבה חזקה של 330AW, אבל הסיפור שלו הוא לא רק הכוח.

השואב מתקפל ל-90 מעלות ומציע 4 שלבי הארכה שונים. הפטנט הזה מאפשר להגיע לעומק האזורים הנמוכים ביותר מתחת לרהיטים הכבדים, המיטות והספות, בקלות ובנוחות ומבלי שתצטרכו להתכופף.

ואז מגיעה הפינה שבדרך כלל נשארת מלוכלכת: ה-V30 מצויד במברשת AI רובוטית, שמזהה קירות באופן אוטומטי ומנמיכה את עצמה עד למרחק של 0 מ"מ מהרצפה, תוך שהיא גורפת את הלכלוך אל השואב. כלומר, גם הלכלוך שנצמד לקצוות ולא תמיד נתפס במעבר רגיל מקבל כאן מענה.

גם כאן יש מברשת החותכת שיער ופרווה, כך שנגמר הצורך לעצור את הניקיון כדי להוציא ביד שערות ופרווה שנתקעו במברשת השואב.

הסוללה מאפשרת עד 90 דקות של שאיבה רציפה ללא צורך להטעין שוב את השואב, נתון שמאפשר לעבור על שטחים גדולים יותר ברצף.

ויש עוד פרט פרקטי: לא צריך לקדוח בקיר. השואב מגיע עם מתקן רצפתי ואבזור מלא לניקוי ספות, מיטות, מסילות, שטיחים ועוד.

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פחות "לעבור שוב" - יותר לסיים את העבודה

בעידן שבו כמעט בכל בית כבר מכירים שואב אלחוטי או שואב-שוטף, השאלה כבר אינה רק אם המכשיר שואב או שוטף. השאלה היא כמה עבודה הוא באמת מוריד מכם.

ה-T16AE מכוון בעיקר לבתים שבהם הרצפה פוגשת מדי יום גם אוכל, נוזלים וילדים קטנים - ומוסיף יכולת להגיע מתחת לרהיטים, לתמרן סביבם ולנקות את המברשת בחום גבוה. ה-V30 מכוון לשאיבה עוצמתית וארוכה, עם דגש חזק על המקומות שהשואב הרגיל נוטה להשאיר מאחור - מתחת לרהיטים ובצמוד לקירות.

וזה אולי השינוי המשמעותי כאן: לא עוד מכשיר שאחריו צריך להשלים את הפינות עם סמרטוט, להתכופף מתחת לספה או להתעסק עם המברשת - אלא ניסיון לגרום לשואב להגיע עד סוף העבודה.

לשירות לקוחות של דרימי בקו בלעדי חייגו: 077-9033428 א-ה 09:00-16:00

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המוצר שישנה לכם את החיים ( צילום: באדיבות המצלם )