יום גדוש באירועים עבר על הציבור החרדי, החל מדיונים הרי גורל בבתי גדולי ישראל ועד לאזהרות חמורות בנושאי פיקוח נפש בבתים וברחובות. במסגרת התוכנית דבר ראשון עם משה מנס עסקנו במה שחשוב באמת.

דוח "בטרם" מטלטל: "56 ילדים חרדים קיפחו את חייהם"

בראיון כואב וחשוף באולפן, הציגה ליאת ורד חן מארגון "בטרם" את סיכום שנת 2025. הנתונים צריכים להדיר שינה מעיני כל הורה: בשנה החולפת נהרגו 101 ילדים ובני נוער בתאונות שונות, כאשר למעלה ממחציתם – 56 ילדים – מגיעים מהחברה החרדית.

"אנחנו רואים עליה במקרי חנק, טביעה ותאונות דרכים", הסבירה ורד חן. "במגזר החרדי ישנם מאפיינים ייחודיים כמו כוויות ממיחמי שבת ופלטות, או פגיעות קשות של ילדים קטנים שהולכים לבדם בדרכים". המרואיינת הדגישה כי 95% מהמקרים ניתנים למניעה באמצעות השגחה ויצירת סביבה בטוחה: "הכלים החשמליים והקורקינטים שהורים קונים לילדים כדי 'לרצות' אותם הופכים לכלי מוות קטלני. הילד שלכם חשוב מדי בשביל לוותר על קסדה או על חוקי הבטיחות".

