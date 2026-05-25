עבר תאונה קשה אך לא הסכים להזמין משטרה בשל החשש שייעצר

היום בדבר ראשון בהגשת משה מנס תמהיל של אקטואליה בוערת, חשיפות מדעיות מפתיעות וסיפורי גבורה מהשטח. בין מונולוג פתיחה חריף לתיעודים ויראליים, מנס מצליח לגעת בנושאים שאף אחד אחר לא מעז להפוך לכותרת ראשית.

המונולוג: "אנחנו כאן כדי להיות חכמים?"

את התוכנית פתח מנס במונולוג אישי, "מדם ליבו", כפי שהגדיר זאת בציניות. הוא שיתף במפגש לילי עם "נייעסן" מקומי שביקר את התוכנית על כך שהיא "שקטה מדי".

"אותו אדם אמר לי שאנחנו כישלון כי אנחנו לא עושים רעש, כי אין דם ואש ופיצוצים," שיתף מנס. "אז היום נהיה מאוד דרמטיים. נהיה נחרצים, נסביר לכם את כל מה שאתם לא מבינים על איראן ועל דת ומדינה. נגיד לכם שהפרשנות שלנו תמיד מדויקת, ואם המציאות לא מסתדרת איתה – הבעיה היא אצלכם במציאות."

בסרקזם האופייני לו, הבהיר מנס כי דווקא ה"זוטות" והכאבים הקטנים של האנשים הפשוטים הם אלו שעומדים במרכז התוכנית, בניגוד לתרבות ה"באזז" הריקה.

"צעדות המוות" של האורי-כדורי

האייטם הראשון עסק ביצור הקטן שכולנו מכירים מהגינה – ה"אורי-כדורי" (הכדרורית). מחקר חדש של האוניברסיטה העברית חושף תמונה מדאיגה: תאורת הרחוב הלבנה "מהפנטת" את היצורים הללו וגורמת להם לצאת למעגלי הליכה אינסופיים עד לייבושם ומוות.

למה זה צריך לעניין אותנו?

צוות הניקיון של הטבע: הם מפרקים חומר אורגני והופכים זבל לדשן איכותי שמאפשר לצמחים לצמוח.

מסנני רעלים: הם סופגים מתכות כבדות כמו עופרת וקדמיום ומונעים מהן להגיע למי התהום שלנו.

שרשרת המזון: ללא ה"אורי-כדורי", אוכלוסיות של ציפורי שיר ולטאות בישראל עלולות לקרוס. אם הם יקרסו אנחנו נחטוף בתפוצה אדירה של יתושים שיתרבו ללא הפסקה ויפגעו בנו.

זיהום טכנולוגי בדם הכרישים

מחדרה מגיע דיווח מדאיג לא פחות: כרישים המגיעים למים החמים ליד תחנת הכוח התגלו עם ריכוזים חריגים של גופרית, ליתיום ומתכות נדירות המשמשות לייצור סמארטפונים. הכרישים משמשים כ"נייר לקמוס" של הים התיכון, והתוצאות מעידות על זיהום עמוק שמגיע בסופו של דבר גם אלינו.

המבצע נגד העריקים והמחיר האנושי

מנס התייחס בכאב לפרסומים על מבצע מעצרים נרחב של המשטרה הצבאית בריכוזים החרדיים. הוא שיתף בסיפור אישי על חבר, עריק חרדי, שעבר תאונת דרכים קשה אך סירב להזמין אמבולנס מחשש שייעצר.

"הפכתם מאות אלפי בחורים לעריקים. זה מתכון לצרות צרורות וחוסר סדר," תקף מנס. "מי שחושב שככה הוא יעשה שינוי פשוט טועה."

ראיון מרגש: "אמרתי להם: אני מחזיר אתכם הביתה בחיים"

שיא התוכנית היה בשיחה עם חגי קרוייזר, חובש קרבי שבשבוע האחרון למילואים שלו מצא את עצמו מטפל בפצועים קשים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה.

"מהרגע שעליתי לטנדר, אין יותר חגי. אני מכונה, אני כלי עבודה," תיאר קרוייזר את רגעי האימה והגבורה. "טיפלנו רק במה שיכול להרוג אותם באותו רגע. כשזה נגמר והם הגיעו לבית החולים, הרשיתי לעצמי להתפרק. זה הרגיש כמו לידה, לראות אותם בחיים אחר כך."

רץ ברשת: מהמנדט ועד ה"ליבה"

לקינוח, פינת "רץ ברשת" הביאה שלושה תיעודים יוצאי דופן:

יחידת ההאמר: הצצה נדירה לפעילות השירות החשאי. פאדיחת המתקין: בעל מקצוע שהצליח להרוס הכל בשידור חי (מנס: "מזל שלא למדנו ליבה, ככה לא תבינו את הקללות באנגלית"). ממציא הגלגל: הרכב שקיבל "רגליים" ומשאיר את הצופים פעורי פה.

צפו בתוכנית המלאה בראש הכתבה.