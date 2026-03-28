השבוע בדבר ראשון - דבר השבוע עם משה מנס פרק סיום עם מומחים מתחומי הכלכלה הקהילתית והבריאות, כדי להבין איך המערכות סביבנו באמת עובדות. בין ניתוח קמפיינים ויראליים לעצות כושר שסותרות את האינטואיציה, הנה עיקרי הדברים.

תעשיית החסד: מאחורי הקלעים של קמפייני המיליונים

איך הופכים מוסד תורני למכונה משומנת של גיוס המונים? איצלה איזנשטארק, מהמוחות הבולטים מאחורי הקמפיינים הגדולים במגזר, הגיע לאולפן כדי לנתח את האבולוציה של ה"קמחא דפסחא" והתרומות למוסדות.

איזנשטארק סקר את המעבר מהשיטות המסורתיות לעידן הדיגיטלי. גולת הכותרת של הדיון הייתה הניתוח של ישיבת פונוביז': איך משבר עמוק תורגם לקמפיין שהניב 42 מיליון שקלים.

מה הופך קמפיין למנצח?

איך הופכים כל תורם לשגריר שמגייס את סביבתו. פסיכולוגיה של תרומה: איזה מסר גורם לאנשים לפתוח את הלב (ואת הכיס) דווקא עכשיו.

המיתוס שנשבר: שורפים שומן דווקא בזמן הפודקאסט?

בחלק השני של התוכנית, אירחנו את מדריך הכושר יוסי דיין, שסיפק הצצה מרתקת לפיזיולוגיה של המאמץ וניפץ כמה מהמיתוסים הנפוצים ביותר בתחום הירידה במשקל.

"עכשיו, כשאני יושב איתך ומדבר, אני שורף יותר שומן מאשר בזמן ריצת אינטרוולים בבוקר", הפתיע דיין. ההסבר המדעי פשוט: בזמן מאמץ עצים (אנאירובי), הגוף זקוק לאנרגיה זמינה ומהירה ומשתמש בסוכר. דווקא במצב מנוחה או פעילות מתונה מאוד, הגוף פונה למאגרי השומן.

התובנות של דיין לחיים בריאים יותר:

הגרעון הקלורי הוא המלך: "אין קשר ישיר בין שריפת שומן רגעית לבין ירידה במשקל. ירידה במשקל היא פונקציה של גרעון קלורי מצטבר – בדיוק כמו כלכלה של בית".

השריר לא יודע לקרוא מספרים: אל תתרגשו ממשקל המשקולות. לשריר לא אכפת אם הרמתם 100 ק"ג או 20 ק"ג; הוא מגיב רק לדרגת הקושי.

עקרון ה"כשל": כדי שהגוף יתחזק, הוא צריך להרגיש שקשה לו. ברגע שמגיעים לקושי משמעותי, הגוף מבצע אדפטציה (הסתגלות) ובונה את עצמו מחדש.

הצצה לראיונות העומק ומה שרץ ברשת

מלבד הדיונים באולפן, התוכנית סיפקה הצצות בלעדיות לפרויקטים עתידיים וקטעים ויראליים: