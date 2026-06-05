כיכר השבת
מלחמת אזרחים?

עורך אתר סרוגים נגד בחורי הישיבה: "הגיע הזמן שיצאו להתגייס"

שבירת חלונות, חסימות כבישים ואנרכיה מוחלטת. כשהפוליטיקה והדת מתנגשות | אריה יואלי מפנה אצבע מאשימה על המיינסטרים החרדי שמסרב לגנות | מה התרחיש הגרוע מכל שעלול להתרחש | האם קיימת ברית שמאלנים וחרדים נגד המדינה? (דבר ראשון) 

12תגובות

"זו התפרעות שיצאה משליטה" כך פותח עורך אתר סרוגים אריה יואלי את העימות הדרמטי, כשהוא נשאל על ידי המגיש משה מנס האם אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת אזרחים. יואלי דוחה את ההגדרה הכבדה, אך מזהיר מפני האנרכיה המשתוללת ברחובות. מנס, מנגד, משקף את העמדה החרדית הקלאסית: צעירים שיושבים ולומדים, מונעים מאמונה עמוקה, עושים את מה שהורו להם רבותיהם ופשוט חוששים "למסור נפש למען כלל ישראל" בדרך שנוגדת את השקפת עולמם.

יואלי מנפץ את מה שהוא מכנה "בלון" האידאולוגיה החרדית

"לבחור ישיבה שיושב ולומד, מה אכפת לו אם הוא יושב ולומד בישיבת 'תורה ויראה' או שהוא יושב בישיבת כלא 10? יש לך גמרא, ארוחת בוקר, סדר א', ארוחת צהריים, סדר ב' – שב תלמד."

שתיקת המיינסטרים החרדי מהדהדת

אחת מנקודות הרתיחה בראיון נוגעת להיעדר הגינוי מצד ההנהגה החרדית המרכזית. יואלי משווה את המצב ליחס כלפי "נוער הגבעות": בעוד שרבני הציונות הדתית ומנהיגיה ממהרים לגנות מעשי אלימות של קיצונים (כמו פגיעה בכפרים ערביים) ומבהירים ש"זה לא אנחנו", ההנהגה החרדית, לדבריו, בחרה לשתוק לנוכח ההתפרעויות מול ביתו של השופט סולברג.

"עד שלא סחטו מהם ב-12 בלילה, ארבע שעות אחרי האירוע... תגידו איזה מילה רעה," תוקף יואלי, ורואה בהיעדר הגינוי החד-משמעי מעין הסכמה שבשתיקה שמכשירה את הקרקע להמשך האנרכיה. מנס מנסה לצנן את האווירה וטוען שהמפגינים לא באמת באו "לשבור לשופט את הצורה", אך יואלי מתעקש: שבירת חלונות ומכוניות היא קו אדום שדורש זעזוע מערכתי.

תרחיש האימה: כשהקיטור יהפוך לדם

לקראת סיום, כשהדיון מגיע לנקודת שיא של מתח, מנס מעלה את השאלה המטרידה ביותר: מהו התרחיש הגרוע ביותר שעלול להתפתח כאן? התשובה של יואלי לא משאירה מקום לספק או לאופטימיות זהירה:

"שפיכות דמים. שמישהו יירה על מפגינים או שמפגינים ישברו את העצמות לאיזה מישהו, וזה יהיה אסון."

על דבר אחד שניהם מסכימים. אנחנו מתקרבים לתקופת הקיץ ובין המצרים – זמן שמבחינה היסטורית הוא גרוע למלחמות אחים, אז אולי עדיף שלא.

גיוס חרדיםאלימותבחורי ישיבהמשה מנסמעצר עריקסרוגיםמשטרה צבאיתאריה יואליהפגנות אלימות

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0 תגובות

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7
בריון מכניס חברה שלמה בכלא. שולל מהם זכויות ביום בהיר אחד. ומי ששובר לו את חלונות ביתו צריך להתנצל?
שמואל
הבריונים בבית שני דיברו כמוך. תהא המטרה מוצדקת ככל שתהא, היא לא מקדשת כל אמצעי. ממלחמות אחים איש לא ירויח.
משהי
אתה אוחז שאתה מוקף באויבים שבלי לוחמים היו טובחים בך? איראנים, חיזבאללה, חמאס.. ואל תגיד משמים.. כי בלי השתדלות אין חיים. לא חכמה לנקוט בשב ואל תעשה.. תזרוק את ההיגיון ולהכין כבר מראש פשקווילי אבל (אוי.. מה היה לנו..) "המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה" "בלא תחבולות יפול עם ותשואה ברב יועץ"
אא
6
מלחמת אזרחים? איזה כותרת אלימה. בושה, איפה המידות הטובות המדוברות?
אא
5
מספיק לפתוח את האתר סרוגים להבין שהם חצי חילונים
הרפורמים החדשים
על מנת שחרדים שלא לומדים ישרתו בצבא יצטרכו לבנות מסגרות מתאימות שיוכיחו את עצמם וזה יקח זמן ובהדרגה, אין קפיצות דרך, ומי שינסה יזכר ויכתב לדראון עולם
לגמרי
4
מה עם גינוי לסולברג ששולח שוטרים לפרוץ לבתים ולהכות את הציבור החרדי ? זה פחות גרוע מלשבור זכויות ועציצים ? צביעות או טפשות של המראיין, או שתגנה את שניהם או אל תגנה אף אחד או תגנה רק את סולברג שהוא הבריון היותר חמור....
אדם
איזה שוטרים מכים חרדים בביתם? וגם אסור לשוטר לפרוץ את הדלת של עריק, מקסימום לדפוק בקול על הדלת ולבקש שיפתחו צביעות או טפשות של המגיב, או שתלמד את הפרטים או שאל תגיב בכלל מוגש כשירות לציבור
מבקר המדיה
3
הגיע הזמן שהציבור הדתי לאומי יפסיקו לחלן את הנוער שלהם!
יאיר
2
הציבור שומר המצוות עם הריבוי הטבעי שלו מזמן היה צריך להיות רוב פה במדינה במיוחד לאור הילודה המועטת החילונית הסיבה שזה לא קרה היא הציונות הדתית שבכל מחזור גיוס יש נשירה של 50% שהופכים לחילונים( ראו יועז הנדל וכדומה הרבה חברים שלי לשעבר מבני עקיבא שהפכו לחילונים בצבא) והם למעשה מתחזקים את החילוניות ו
מפזר הערפל
הנשירה אצלם מזעזעת והם הופכים לפחות חלקם להיות מובילי השנאה נגד כל מה שמריח יהדות, בפרט היהדות הנאמנה, ראו ערך יצחק עמית בוגר ידיבת נתיב מאיר, והמון כאלו, והם באים להטיף לנו מוסר ודרך חיים? מביש ! הם בחלקם לא בצד הנכון, וכואב מאד על כך,
צודק המפזר
1
אסור לגמגם צריך חזית מלוכדת וקשוחה, זו מלחמה על חיי הנפש, גם באמת עם צריך למסור נפש לגמרי אין ברירה, אם לא נוכל ללמוד תורתינו הקדושה ע"פ דרכינו למה לנו חיים, בשביל זה שרדנו גלות קשה 2000 שנה? בשביל להיות ככל העמים? או באמצע חצי רפורמים? לא, אנחנו מאמינים וננצח, כי האמת אתנו ונוכל להם,
יכול נוכל להם

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