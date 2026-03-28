איך לספר את הילדים בבית? המדריך המלא מספר מקצועי

בערב פסח, כשכל דקה יקרה מפז וההוצאות הולכות ונערמות, רבים מההורים תוהים: האם אפשר לחסוך את התור ואת הכסף (שכבר מזמן חצה את רף ה-60 שקלים לתספורת) ולספר את הילדים לבד?

בתוכנית "דבר ראשון אנחנו", אירח משה מנס את נתי מלייב - ספר מקצועי מבית שמש (נתי הספר מרחוב רבא 2: 053-3660344), למפגש מרגש של רב ותלמיד (מנס היה רבו של נתי בתלמוד התורה). נתי הגיע לאולפן כדי להדגים בשידור חי על אחיו, יהודה, איך מבצעים תספורת "בני תורה" תקנית, מקצועית ופשוטה בסלון הביתי.

הצעד הראשון: מניעת הגירוד הגדול

לפני שמתחילים, נתי חושף פטנט שכל הורה חייב להכיר. הבעיה המרכזית בתספורת ביתית היא שהילד זז כי "מגרד לו".

"למי שאין סינר ספרים מקצועי, פשוט קחו שקית זבל, גזרו חור לראש והלבישו על הילד. זה מונע מהשיער הקצוץ להיכנס לחולצה, הילד יושב רגוע והתספורת עוברת חלק".

הציוד: השקעה חד פעמית שחוסכת אלפים

נתי ממליץ לא להתפתות למכונות זולות מתחנות דלק. "מכונה טובה עולה באזור 400-500 שקלים. לי יש מכונה כזו כבר 10 שנים. מי שיש לו הרבה ילדים, מחזיר את ההשקעה תוך חודשיים-שלושה".

שימו לב למספרים: המספרים על הקליפסים הם במילימטרים.

מספר 3 המוכר = 9 מ"מ במכונה. מספר 4 = 12 מ"מ.

טיפ של מקצוענים: אם אתם לא בטוחים, תתחילו תמיד מהמספר הכי גבוה. תמיד אפשר להוריד עוד, אי אפשר להחזיר את מה שנגזר.

שלבי התספורת: כך תעשו זאת נכון

1. הצדדים והאחור: מתחילים עם מספר 3 (9 מ"מ). עוברים על כל האזור שמאחורי האוזניים ועד לקו המפרצים. חשוב לעבוד בקוים ישרים ולא למהר.

2. שמירה על הפאות: זהו החלק שממנו הורים הכי חוששים. נתי מסביר: "תפסו את הפאה הארוכה, הרימו אותה למעלה עם האצבע או הצמידו אותה ללחי, ורק אז תעברו עם המכונה מסביב. כך תבטיחו שלא תגזרו בטעות את הפאה".

3. ה"פוני" (החלק העליון): כאן הסוד הוא מים. כשהשיער רטוב, יש עליו שליטה.

סרקו את השיער קדימה. השתמשו במסרק כחוצץ או החזיקו את השיער בין שתי אצבעות.גזרו בקו ישר. אם רוצים שהפוני ילך הצידה, גוזרים באלכסון קל לכיוון הרצוי.

4. הדירוג והחיבורים: כדי שלא תהיה "מדרגה" בין הצדדים הקצרים לחלק העליון הארוך, נתי ממליץ להשתמש במספר ביניים (כמו מספר 4) ולעבור בנקודת החיבור בעדינות.

זהירות: הזווית ההלכתית של "פאת הראש"

כאן עצר נתי להסבר קריטי, במיוחד לציבור החרדי. בבני ברק ובקרית ספר ישנו פיקוח הדוק על ספריות, והסיבה לכך היא איסור "לא תקיפו פאת ראשכם".

"ספרים רבים משתמשים במכונת 'פיניש' כדי לנקות את אזור האוזניים והעורף. המכונות הללו מורידות את השיער עד העור (0-0). באזור הפאות, זה עלול להיות בעייתי הלכתית. הפתרון המהודר? להשתמש במספריים לניקוי השערות הקטנות סביב האוזן. זה אולי לוקח עוד דקה, אבל זה שומר על הידור ההלכה".

האם אפשר לספר את עצמנו?

למרות שנתי נראה מבצע זאת בקלות, הוא מזהיר: "להסתפר לבד זה קשה מאוד בגלל השתקפות המראה ההפוכה. זה דורש מיומנות של יחידי סגולה. עדיף לבקש מהאישה או מחבר, ולעבוד לפי השלבים".

לסיכום: עם מכונה איכותית, שקית זבל כסינר והרבה סבלנות, תוכלו לחסוך לא מעט כסף וליהנות מזמן איכות עם הילדים. ומי שמעדיף את הידיים המיומנות של נתי? הוא מחכה לכם בבית שמש