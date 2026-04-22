יום העצמאות ה-78

חגיגה או מרידה? טקס המשואות החרדי שהפתיע והרגע שריגש את כולנו • צפו

אריאל שרפר, מגיש הטקס החרדי, בשיחה על משמעות העצמאות | להיות עם חופשי בארצינו? | אביר קארה עם תיעוד ועדות על חוסר משילות, בני המיעוטים מתפרעים בשטח, המשטרה - לא באמת קיימת | למה אבי מימרן הוא איש השנה | רץ ברשת נרחב ומשעשע עם תחרויות הזויות במיוחד | הכלב הפיקח שקלט שעובדים עליו  (דבר ראשון)

דבר ראשון

"האם אנחנו באמת עצמאיים? האם יש לנו על מה לחגוג השנה?" - בשאלות הללו נפתחה תוכנית '' בהגשתו של משה מנס ביום העצמאות ה-77 למדינת ישראל. בצל המלחמה, האיומים החיצוניים וחוסר המשילות מבית, השאלה הבוערת על משמעות העצמאות הייתה נוכחת יותר מתמיד.

גם השנה, 'כיכר השבת' החליטה לא רק לשאול אלא גם לעשות. במקום להמשיך לענות על השאלה "אתם ה, אתם חוגגים?", הרימה המערכת טקס משואות יהודי-חרדי ייחודי, כזה שמדבר את השפה של הציבור החרדי ואת הערכים שלו. נדבר על הטקס ועל המשמעות שלו ונציג מתוכו קטע מרגש במיוחד.

"אבי ממרן האדם" - הרגע שריגש

באולפן 'דבר ראשון' התארח אריאל שרפר, איש המערכת ומגיש הפודקאסט 'אויבר חכם', שהנחה את הטקס המרכזי יחד עם יוסי עבדו. "קודם כל, מגיע לנו לשמוח", פתח שרפר. "אבל השאלה אם העצמאות שלנו באמת בידינו היא שאלה שמלווה אותי כל שנה".

לדבריו, ההגדרה של עצמאות היא גוף שמחליט על עצמו בלי שאחרים יחליטו בשבילו. "ב-90% אנחנו שם - עובדה שישראל תקפה באיראן כשהיא החליטה שזה נכון, למרות כל הלחצים", ציין. "אבל מצד שני, עצמאות היא דבר מפחיד. אבא שלי, ישראל שרפר, תמיד אמר לי לחתור להיות עצמאי, אבל לפעמים נוח לנו שמישהו אחר מחליט בשבילנו כי האחריות כבדה מדי".

טקס חיילים חרדים מחשמונאים (צילום: משה מנס)

הרגע המרגש ביותר בטקס, לדברי שרפר, היה כאשר אבי מימרן הדליק את המשואה. "הכי ריגש אותי להציג את אבי מימרן. הוא המותג של כולנו, אבל בטקס הוא היה 'אבי ממרן האדם', האיש שמדבר עם כולם בגובה העיניים", סיפר.

עצמאות יהודית - לא חופש ממצוות

"באולפן הזה אתמול ראינו עצמאות יהודית", הבהיר שרפר. "לא 'להיות עם חופשי בארצנו' במובן של חופשי ממצוות, אלא חופשי להיות יהודי נאמן כרצוננו. זו העצמאות האמיתית שלנו".

הטקס, שהתקיים במקביל לטקס הרשמי בהר הרצל, הציג פרספקטיבה חרדית ייחודית על יום העצמאות. בעוד שבשנים קודמות נשאלה השאלה האם הציבור החרדי חוגג, השנה המסר היה ברור: יש מקום לחגיגה חרדית אותנטית, כזו שמדברת בשפה של התורה והמסורת.

בין חגיגה למציאות

יום העצמאות השנה התקיים בצל אתגרים רבים. המלחמה בעזה נמשכת, האיומים מאיראן לא נעלמו, ויוקר המחיה מאתגר משפחות רבות. כשעל הכל מאפילה תחושת חוסר ביטחון וחוסר משילות. בשיחה עם אביר קארה הוא מציג תיעוד מקומם ומפחד בו נראים פורעים בני מיעוטים משתוללים עם רכבי השטח שלהם, בעוד שהמשטרה בוששה מלהגיע למרות קריאות המצוקה.

מה צריך לעשות בנידון, מי אשם במצב והאם זו תופעה נרחבת. צפו בראיון המלא. את תגובת המשטרה נפרסם כשתתקבל.

אחלה מנס
