שבוע מרתק חלף על עולם הישיבות הליטאי בארץ. בעוד עשרות אלפי לומדי תורה פתחו את זמן הקיץ בשקידה רגילה, שתי ישיבות דגל חוו אירועים יוצאי דופן שהעסיקו את הציבור החרדי. מצד אחד - דרמה משפטית בפונוביז', ומצד שני - ביקור חריג במיוחד בישיבת חברון.

בתוכנית 'דבר ראשון' בהגשת משה מנס וישראל מאיר, חשף העיתונאי איצלה קצבורג פרטים חדשים מהמתרחש בשתי הישיבות המרכזיות. "היה לנו שבוע מאוד מעניין ופיקנטי בעולם הישיבות", פתח קצבורג. "עזוב את זה שהתחיל זמן קיץ - שתי ישיבות, אפשר לומר ישיבות הדגל בעולם הישיבות הליטאי, חוו סוג של דרמה".

פונוביז': השופטת שמטה את הקרקע

בישיבת פונוביז', שם למד קצבורג עצמו, התקיים דיון גורלי בבית המשפט בהשתתפות נשיא הישיבה וראש הישיבה. על פי הדיווחים, השופטת שבח העבירה מסר ברור לשני הצדדים במהלך הדיון.

"השופטת שבח די שמטה את הקרקע מתחת אחת הטענות הכי חשובות של המערערים בכל האירוע הזה", גילה קצבורג. הטענה המרכזית שנדחתה עסקה במינויו של הרב שמעון מרקוביץ' על ידי הרב אברהם כהן, המנוח ראש הישיבה, כמינוי עולמי.

השופטת הציגה בפני עורכי הדין של המערערים תרחישים שונים המלמדים כי אין דבר כזה מינוי עולמי. היא הזכירה את האופציה שבני הזוג, הרב שמעון מרקוביץ' ואשתו שהיא בתו של הרב כהן, היו מתגרשים - ברור שאז המינוי לא היה עולמי. כמו כן, אם היו טענות ותלונות נגד הרב מרקוביץ' בנושאים שלא קשורים לישיבה, גם אז לא ניתן היה לדבר על מינוי עולמי.

השופטת אף רמזה לשני הצדדים על כיוון פסיקתה, כשאמרה שבמידה שיחליטו להערער לעליון על הפסיקה שהיא תיתן, הם יאלצו להתמודד גם עם ההכרעה שלה וגם עם הפסיקה של בית המשפט העליון. "מה שמלמד אותנו, שהפסיקה שהולכת להיות די חופפת לפסק העליון", הסביר קצבורג.

למרות שהצד שהפסיד בעליון ניהל קמפיין תרומות מוצלח, הם ממשיכים במאבק המשפטי. "הם נאבקים על הבית מבחינתם", הבהיר קצבורג. "גם הם יודעים שרוב הסיכויים שגם אם יהיו אילו שינויים בפסיקה, סיכוי נמוך, אבל גם אם יהיו, זה לא יבטל את המנה העיקרית של הפסיקה, שזה סילוק של צד אחד מהישיבה".

חברון: הביקור שעשה היסטוריה

בצד השני של המפה החרדית, זכתה ישיבת חברון לביקור שתועד כאירוע היסטורי בעולם הישיבות בארץ לאחר השואה. חביר מילי, חובב יהדות ידוע, הגיע לבקר בספינת הדגל של עולם התורה.

"מלא הוא חובב יהדות, ומי שחובב יהדות צריך גם לאהוב את התורה", הסביר קצבורג. "ומיקום ישיבת חברון זה ספינת הדגל של עולם התורה, מקום כדי לבקר בו בבית מדרש של מאות, מעל אלף בחורים שעושים שטייגן, זה מחזה מרהיב".

קצבורג המליץ לכל אחד מהקוראים שלא ביקר לאחרונה לתפוס יום אחד, בצהריים, ולבקר בפונוביז', בחברון או בישיבות אחרות. "אם חביר מגיע לבקר בישיבה, אז גם אתם יכולים לעשות את זה", אמר, אם כי הוסיף בחיוך: "אני לא מבטיח לכם הערכות כמו שהייתה ביום השני של הזמן השבוע".

הסופר הפופולרי הלך לגור בשומרון וחזר עם תובנה מפתיעה

עוד בתוכנית: קטע מתוך ראיון עם הסופר טוביה טננבאום שמוציא בימים אלו את ספרו החדש בו מספר על חויותיו בשומרון שם התגורר 8 חודשים. במסגרת הראיון העלה טוביה את התמיהה על כך שבממשלת ימין על מלא לא פועלים לקיים את ההבטחות שלהם בנוגע לריבונות. טוביה מסביר מה עומד מאחורי זה ומה האינטרס הנסתר שהם לא רוצים שתדעו.

פנצ'און: מלחמה, צ'ולנט ואיראנים בביפר

בגזרת האקטואליה וההומור, יוסי חיים מימון לא נשאר חייב:

משל הצ'ולנט של דרעי: אריה דרעי השווה את המלחמה לצ'ולנט – אתה יודע איך זה מתחיל, אבל לא איך זה יצא בסוף. "ככל שזה מתבשל יותר זמן בלי להפסיק את האש, זה נהיה כבד ועושה כאב בטן לחצי מדינה," נאמר בפנצ'און.

היורשים של חמינאי: באיראן פורסמה רשימת יורשים פוטנציאלית. התגובה של "מערכת המוסד": "נשמח להעביר להם את העדכון בביפר. שישה גורמים? הם יודעים שבקרוב ישבו עליהם שבעה?"

באיראן פורסמה רשימת יורשים פוטנציאלית. התגובה של "מערכת המוסד": "נשמח להעביר להם את העדכון בביפר. שישה גורמים? הם יודעים שבקרוב ישבו עליהם שבעה?" בינה מלאכותית בשירות הדוד סם: ארה"ב החלה להשתמש ב-AI במבצעים צבאיים. "פעם היית צריך להיות בסיירת מטכ"ל, היום מספיק חיבור יציב ל-Wi-Fi. רק תיזהר שהמסך לא יחשיך בדיוק כשאתה מעל הכור האיראני ותצטרך לשדרג לגרסת 'פרו'..."

פולמוס המשואות: יהדות בתוך ציונות או להיפך?

יוסי עבדו מסכם את טקס "הדלקת המשואות היהודי" של כיכר השבת, שהפך לוויראלי עם מאות אלפי צפיות. הטקס, שהיווה אלטרנטיבה לטקס הממלכתי ולטקס ה"קפלניסטים", עורר דיון ער בתגובות: האם מדובר בהחדרת ציונות לציבור החרדי?

"המטרה הייתה להביא דמויות שתורמות ליהדות ולעם ישראל, מגלית דיאסטל ועד הרב שלום ארוש," אומר עבדו. הנתונים מראים ש-51% מהצעירים (בני 18-25) שומרים שבת, והם צורכים את התכנים הללו בטיק-טוק. "אנחנו כאן כדי לעשות טוב ולהגדיל תורה."

טור אישי: משבר גיל ה-40 - מהפוטנציאל למציאות

לסיום, בנימה אישית, מציינים במערכת יום הולדת 40 כפול – למנהיג הספינה חיים אילוז ולמגיש התוכנית. "גיל 40" אמר מנס בסיכום "זה הגיל שהפוטנציאל והיכולות מתנגשות עם המציאות. צפו במונולוג המלנכולי והלא מרגש בכלל ואל תפספסו את ההופעה המטורפת של האחים האקרובטים למשפחת קהן שהגיעו לנסות ולעודד את רוחו של מנס ברכיבה על אופן חד אופן (לא התאפשר כי הם לא תיאמו מראש) אבל הם זרקו סכינים וכדורים והראו שיש דברים שאפשר לעשות רק כאשר אתם צעירים.