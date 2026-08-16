תוכנית האקטואליה וההומור 'דבר ראשון' בהגשת משה מנס וישראל מאיר בפרק סוער, מצחיק ומלא בתובנות. השניים נעו בחדות בין הדרמות הגדולות של עולם הישיבות, תעלומות בינלאומיות של היעלמויות, חוקי תנועה דרקוניים, ועד לבירוקרטיה הזויה בהודו – ולא שכחו להתווכח על מושגים בדיגיטל, תרנגולות חולות ואמבטיות קרח.

דרמת ענק בפוניבז': השקפה פוליטית או מלחמת נדל"ן?

פסק דין דרמטי של השופטת יהודית שבח אישר את פסק הבוררות של השופט דוד, ודחה את בקשת הביטול של עמותת "מסורת התורה" המשויכת לפלג המכונה "מחבלים" בראשות הרב מרקוביץ'. ההחלטה חתמה סאגה משפטית ואלימה ארוכת שנים על השליטה בישיבת פוניבז' המפורסמת.

בדבריה הנוקבים, השופטת לא חסכה שבטה מהאלימות שהפכה לשגרה בגבעה. היא ציינה כי המקום הפך לזירת מלחמה המאופיינת בוונדליזם, פרעות ושימוש בכוח הזרוע, מראות המהווים חילול השם חמור ביותר. השופטת הדגישה כי הטענות ל"זכות נצחית" מתגמדות מול העבריינות שבוצעה בשם אותה זכות.

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ישראל מאיר: "איך אני אוהב אנשים שמנסים לחנך, ועוד בשם הדת... הכל מתערער. נדל"ן זה לשם שמיים?"

מנס טען כי אין מדובר במאבק השקפתי טהור, אלא במאבק נדל"ן על מבנים בשווי עשרות מיליוני שקלים בלב בני ברק. הוא הדגיש כי הבחורים הצעירים משמשים כחיילים במערכה, בעוד הריב האמיתי הוא על שליטה, כבוד וכסף. השניים תהו מדוע מתוך 41 מיליון השקלים שגויסו בקמפיין הבזק האחרון, לא נבנה קמפוס חדש כדי למנוע את חילול השם המתמשך.

האם והבת שנעלמו והקשר המפחיד לבינה מלאכותית

אחת התעלומות שהסעירה את המדינה בשבועות האחרונים הגיעה לסיומה המפתיע. אמא ובתה שנעלמו כאילו בלעה אותן האדמה, והציתו תיאוריות קונספירציה החל מחוליות איראניות ועד גניבות ענק, נתפסו בדרום אמריקה. האמת התבררה כפשוטה בהרבה: השתיים החליטו לחתוך את חייהן הקודמים, לעזוב את החובות ולפתוח בדף חדש בפרגוואי.

נציג המשטרה בדרום אמריקה, השוטר "ולטר", הוקפץ ממקסיקו לפרגוואי, תפס אותן, תחקר אותן קצרות ושחרר אותן, שכן לא בוצעה כל עבירה פלילית והיעלמן היה מרצון מלא.

הטוויסט בעלילה הגיע כשנחשף כי המשטרה עלתה על עקבותיהן לאחר שהשתיים התייעצו עם צ'אט בינה מלאכותית (AI) כיצד למחוק זהות ולברוח מבלי להשאיר עקבות.

הדיון הוביל את ימנס לווידוי חשוף, כשסיפר שהוא משתמש בבינה מלאכותית כווטרינר פרטי לתרנגולות שלו כדי לחסוך עלויות, תוך הזנת תסמינים ובקשת מינונים של תרופות בני אדם עבור העופות. ישראל התבדח שאם המשטרה תחקור את היסטוריית השיחות שלו, היא תניח שמדובר באדם הזוי ותחפש אותו בלול בצפון.

מלחמה בכבישים: מצלמות טקטיות והנתיב השמאלי

נושא נוסף שהעלה את טמפרטורת האולפן הוא גל המצלמות הטקטיות החדשות והחמרת הענישה בכבישי ישראל. המגישים דנו בדיווחים על אכיפה דרקונית הניתנת אפילו על סטייה זניחה של קמ"ש בודד מעל המותר במרחב העירוני, לצד החמרת ענישה עם קנסות עתק על שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה.

משה מנס טען שהבעיה האמיתית אינה רק המהירות, אלא נהגים המעכבים את התנועה בנתיב השמאלי. ישראל מאיר סיפק אמירה שנויה במחלוקת לגבי נהגות ברכבי קיה פיקנטו, מה שגרם למשה להזהיר אותו בחיוך מפני קטעים שיגזרו מהתוכנית ויציגו אותו באור פרימיטיבי או גזעני.

איתמר בן גביר ומעצר החתן והכלה בנגב

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עורר סערה כשגאה במעצר של חתן וכלה בדואים ביום חתונתם, לאחר שיירת חתונה שביצעה עבירות תנועה חמורות ומסוכנות בנגב.

באולפן התפתח דיון נוקב. מחד, הועלתה ביקורת על כך שמדובר בעיקר בשואו יחצ"ני ופוליטי, וכי ניתן היה להסתפק במתן קנס יום למחרת. מאידך, הדגישו המגישים את הסכנה החמורה בשיירות חתונה אלימות, הכוללות לעיתים ירי באוויר או הוצאת גוף מהחלונות, והסכימו כי עבירות מסכנות חיים מחייבות אכיפה שוויונית ותקיפה ללא קשר למגזר.

הבירוקרטיה שקברה אדם בעודו חי

בפינת הסיפור ההזוי של השבוע, הביא משה מנס את סיפורו של ליאל ביהארי מהודו. בשנת 1975, דודו של ביהארי שיחד פקיד שיוציא לו תעודת פטירה מזויפת כדי לנשל אותו מאדמותיו. ביהארי בילה 18 שנה בניסיון להוכיח לרשויות שהוא חי, ואף קילל שוטרים כדי שייעצרו אותו וכך תהיה ראיה רשמית לקיומו – אך המשטרה סירבה לעצור אדם הרשום כמת. בסופו של דבר, לאחר שגילה אלפי חקלאים במצבו, הקים את "אגודת המתים המהלכים".

בעקבות הסיפור שיתף משה בסיפור אישי דומה על הסבל הבירוקרטי שעבר מול משרד הפנים הישראלי, כאשר נתקע בלולאה בירוקרטית חסרת מוצא בהנפקת אזרחות לבנו, עד שנזקק להתערבות ישירה של דרג השר.

סיום ואיחולים לקראת זמן אלול

התוכנית נחתמה באווירה אופטימית ורגועה יותר, עם איחולי הצלחה לבחורי הישיבות ולבנו של משה הפותחים את זמן אלול בישיבה גדולה.

המגישים נפרדו תוך חלוקת משימות לפרק הבא: ישראל מאיר התחייב לבדוק מה קרה לחוני המעגל שקם משנתו, בעוד משה מנס הבטיח להסביר לו, אחת ולתמיד, מה פירוש המילה "מטורגט".