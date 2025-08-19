כיכר השבת
דבר ראשון | התוכנית המלאה

מי מנסה לזהם את החופים הנפרדים? והישראלי שכמעט נחטף - מדבר

הכאוס ברכבת ישראל והנוסעים שסובלים מעיכובים של שעות | ההסבר של משרד הבריאות לזיהום שקורה דווקא בחוף קטן ומי אשם שיש לנו רק חוף קטן ומזוהם |  חברת התעופה שמתנגדת לתחרות והסיבה ששרת התחבורה צריכה להתעלם מהלחץ | טראמפ במחמאות לעמיתים ובאמירה חריפה לעיתונאים: טוב שלא נוח לכם | שרירים בשערות וציור מושלם (דבר ראשון) 

תוכנית '' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס במיוחד בימי החופש הגדול.

והיום בתוכנית ראיון זום עם מתתיהו קורמן, שעבר שוד אלים במדינת סרי לנקה וניצל בזכות זה שקפץ מטיקטוק נוסע מסיפר את סיפורו ואת מוסר ההשכל.

יוסי עבדו מתארח באולפן ומביא תיעודים מהכאוס הגדול שקורה ברכת ישראל, למה זה קורה, איך זה מסכן חיים ומה ניתן לעשות. על כך ועוד בראיון.

בכותרות היום: פגישת טראמפ עם זלנסקי ומנהיגי אירופה בבית הלבן כללה רגעים קלילים, כשזלנסקי עקץ עיתונאי על חליפתו הישנה, וטראמפ שיבח את שיזוף הקנצלר הגרמני.

כלכליסט בכתבה על הגמ"ח המרכזי, לדבריהם בדו"ח שנעשה נמצא כי ישנה אפשרות שהגמ"ח לא יעמוד בהבטחות הלוואות למשפחות חרדיות עקב הפקדות נמוכות. במסגרת האייטם שהגיש מנס הוא הסביר כי לו עצמו יש הוראת קבע לגמ"ח וכי מדובר בגמ"ח ולא בבית השקעות.

הסכם הפסקת אש? חמאס הסכים למתווה הפסקת אש הכולל שחרור 10 חטופים חיים ו-18 חללים תמורת 60 ימי הפסקה, עם משא ומתן עתידי.

אל על מתנגדת להקמת בסיס ל-Wizz Air בישראל, בטענה לפגיעה בחוסן הלאומי. אנחנו בדבר ראשון מברכים את המהלך ומצפים לתחרות הוגנת וירידת מחירים.

חוף שרתון (נורדאו) הוכרז כמזוהם, אך תלונות ציבור הובילו לבדיקות חדשות והסרת האזהרה היום. מי ולמה מזהמים את המקום?

29 מבוגרים ערירים נמצאו מתים לאחרונה בשל הזנחה בתקופת חום, וקוראים לטפל בשכנים מבוגרים. תלמיד ישיבה נעצר על ידי משטרה צבאית באור יהודה בעוון לימוד תורה, מעורר מחאה.

ולסיום, פנינת הדף היומי ורץ ברשת על הצנחת אוכל לעזה עם טענות לזיהום, ומידע על "עור ברווז" כתופעת טבע.

כיכר השבת
