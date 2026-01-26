היום בתוכנית דבר ראשון בהגשת משה מנס ואלי דן נצלול לעומק הסוגיות שמרעידות את המגזר החרדי והמדינה כולה בשנת 2026. מהמתנה מורטת עצבים למתקפה אמריקאית באיראן, ועד לקרבות בתוך הבית על תקציב המדינה וחוק הגיוס.

1. מינוי יועץ מטכ"ל לגיוס חרדים: אבינועם אמונה

הכותרת הבוערת של היום היא המינוי של אל"ם אבינועם אמונה למטכ"ל כיועץ לענייני חרדים. אמונה, שהיה בדרכו לפרישה אחרי הקמת חטיבת 'החשמונאים', נקרא לדגל על ידי הרמטכ"ל מסיבה אחת ברורה: הוא היחיד ש"מדבר חרדית".

"נער פוסטר" או "שכפ"ץ"? באולפן התפתח דיון נוקב: האם לא היה חרדי שמתאים לתפקיד, איך אמונה היה כמפקד חשמונאים והאם דווקא המתינות והשקט היחסי שלו מראה שהוא יודע לדבר ולפעול בצורה הנכונה.

ההדלפות: פקודות המטכ"ל החדשות בנושא שירות חרדים מתעכבות, אך הדלפות מהימים האחרונים מרמזות על שינויים דרמטיים שיפורסמו בקרוב.

2. ביטחון: מבצע "לב אמיץ" והלחץ הבינלאומי

בזמן שהמערכת הפוליטית גועשת, צה"ל פועל בשטח במבצע "לב אמיץ". הלוחמים סורקים בתי קברות בצפון הרצועה בניסיון להשיב את גופתו של רס"ר רן גואילי ז"ל.

הדילמה המדינית: מול המאמצים הצבאיים, מתנהל מאבק בקבינט. שליחי הממשל האמריקאי, קושנר וויטקוף, לוחצים לפתיחת מעבר רפיח, בעוד השרים סטרוק ובן גביר מטילים וטו. בתווך, בולטת דמותו של מרן הגר"ד לנדו, שביקורו וברכתו למשפחת גואילי הפכו לגורם מאחד נדיר מעל כל המחלוקות.

3. האור שבקצה הנפש: שיקום דרך דף גמרא

בחלקו המרכזי של המשדר, אירחו דן ומנס את עו"ס מתן עזרתי מנהל בית המדרש השיקומי מעלות ואת 2 בוגריו שלמה פרלמן וחיים סימן טוב.

בשיחה מעוררת השראה, הם הסבירו את התפיסה הייחודית של 'מעלות': "התורה היא משיבת נפש – לא רק כפסוק, אלא ככלי טיפולי".

מהו שיקום תורני? השירות מאפשר לאנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים להשתלב בקהילה דרך המקום שהכי קרוב ללבם – בית המדרש.

האמונה שבבסיס: ב'מעלות' מאמינים שצמיחה אישית אמיתית יכולה לקרות רק במקום בו "הלב חפץ". הלימוד מותאם אישית לכל אדם, מתוך תפיסה שהגמרא היא הכוח המניע להחלמה ולפריחה מחודשת.

4. הזירה הפרלמנטרית: תקציב תחת אש

לקינוח, ניתחו המגישים את אישור תקציב 2026 בקריאה ראשונה. התקציב עובר בצל משבר הגיוס המחריף ואיומי בג"ץ לעצור תקציבים לישיבות. האם הקואליציה תחזיק מעמד? זו שאלת מיליארד השקלים.