כיכר השבת
כחול לבן מול שחור לבן

דגלים, שיירות ועימותים: כך נראה הקרב ברמה ד' בבית שמש על יום העצמאות

בעוד הקיצונים שורפים דגלים, החרדים המודרניים ארגנו שיירת רכבים חגיגית • כתב 'כיכר' יצא לסיור ברחובות רמה ד' בבית שמש, פגש את החוגגים, שמע את המבקרים וחזר עם תמונה מורכבת על הדיסוננס החרדי בשכונה שהפכה לזירת קרב • "אם לא היו תולשים דגלים - השיירה לא הייתה קיימת" | צפו (דבר ראשון)

רמה ד' בבית שמש, אחת השכונות החרדיות המדוברות ביותר בשנים האחרונות, הפכה בשנים האחרונות לזירת קרב סמלית המנקזת לתוכה את כל המתחים של החברה החרדית מול המדינה. מצד אחד – חרדים קיצונים שתלשו ושרפו דגלי ישראל, ומנגד – קבוצה של חרדים מודרניים שהחליטה להשיב בשיירת רכבים חגיגית עם דגלים ושירים. במסגרת התוכנית 'דבר השבוע' עם משה מנס יצא ישראל מאיר לבדוק: האם מדובר באהבת המדינה או בניסיון "להכעיס" את השכנים?

"היסטוריה בכל שנה מחדש"

בלב השכונה, בין בנייני המגורים המאוכלסים בצפיפות, נראו עשרות רכבים מקושטים בדגלי ישראל. המשתתפים בשיירה, תושבי המקום, בטוחים שמדובר באקט של אחדות. "זה באמת רק בשביל האחדות", אומר אחד המשתתפים. "אנחנו עם שעבר המון. העובדה שקול התורה נשמע כאן בעוצמה רבה בארץ ישראל כפי שאלפיים שנה לא היו כאן – זה משהו מיוחד".

עבור המארגנים, מדובר כבר במסורת שנמשכת ארבע שנים: "אנחנו עושים היסטוריה כל שנה. לא תמצאו דבר כזה באף שכונה חרדית אחרת בישראל. באנו להתאחד עם עם ישראל".

אהבת ישראל או פרובוקציה?

אלא שלא כולם בשכונה רואים את המצעד בעין יפה, וגם בתוך הציבור החרדי נשמעות ביקורות על הדרך. תושב המקום שצפה מהצד שיתף בתחושותיו המעורבות: "יש פה חלק שעושים את זה נטו בשביל לעצבן את הקיצונים. הקטע של 'להתגרות' הוא פחות אהבת ישראל ויותר ניסיון להכעיס. זה מעניין לצפות בזה, אבל אני פחות מתחבר".

מבקר אחר שהגיע למקום הטיח מילים קשות בחוגגים, כשהוא מעלה את סוגיית השוויון בנטול: "הלו, ילד טיפש, אתה מאמין במדינה הזאת? אז במקום לעשות 'דרייב-קורט' (נסיעות סרק) תתחיל לשלם מיסים. שמת דגל על הרכב? יפה, עכשיו לך תתגייס. אל תסתפק בלשיר את 'התקווה'".

המעגל שלא נגמר

מארגני השיירה טוענים כי מדובר בתגובת שרשרת. לטענתם, הקיצוניות של הצד השני היא זו שדוחפת אותם לפעולה. "אם הקיצונים לא היו תולשים את דגלי ישראל מהמרפסות ומהרחובות, כנראה שהשיירה הזו בכלל לא הייתה מתקיימת", הם מסבירים. נראה כי רמה ד' נקלעה למערבולת של "קיצון מול קיצון" שאינה נגמרת.

הגישה התורנית: בין "הכרת הטוב" ל"לאומיות"

בסיום הסיור, עולה השאלה המהותית: איפה דעת התורה בכל הסיפור הזה? מצד אחד, קיימת "הכרת הטוב" למדינה על התקציבים ועולם התורה המפואר שזוכה לתמיכה. מצד שני, גדולי ישראל לאורך הדורות הסתייגו מחגיגות יום העצמאות בגרסתן החילונית.

ההסתייגות נובעת מכך שלא מדובר במדינה המתנהלת על פי תורה, אלא במדינה שחרתה על דגלה את הלאומיות, השפה והדגל כערכים עליונים, תוך ניסיון להשמיט את העניין התורני. כפי שהתבטא בעבר רבי אלחנן וסרמן זצ"ל על מהותה של הלאומיות כתחליף לתורה.

הסיור ברמה ד' מותיר תמונה מורכבת: יום אמוציונלי שבו הכאב, התקווה, הציניות והאמונה מתערבבים יחד ברחוב חרדי אחד, שמנסה למצוא את דרכו בין הדגל לבין הגמרא.

21
אני ממש נגד מלחמות אחים אבל צריך לומר את האמת או שתומכים בקיצונים ששונאים את המדינה ואוהבים את שונאי ישראל כמו איראן או שתומכים במדינה למרות כל הבעיות ולא מנסים לברוח מהם אלא עושים הכל בע"ה לפתור את הבעיות ולהכין את עם ישראל לגאולה השלמה הכל מתוך אהבת ישראל וחיבור לכלל ישראל לא רק לאנ"ש
משה
20
מסכנים, מה הענין בתהלוכה צריכים להוכיח משהו? רוצה לחגוג תעשה מנגל בד אמות שלך מה הענין לצאת לשיירה זה מראה על איזה חוסר כלשהוא
מסכנים
19
אני כתושב רמה ד מכיר קצת את המערכת וככה כל האנישם האלו שמשתתפים בתהלוכה הזאת זה אנשים שנקראים עלק חרדים זה קומץ קטן של אנשים שאין להם מה לעשות עם היום ופשוט מחפשים עקשן זה הכל אז הם לא שוה כותרות בכלל
משה
18
הבעייה בקיצוניות היא בהיבט הנפשי, שזה בעצם חוסר יכולת להכיל מורכבות. יש לזה הרבה מקומות שזה מגיע ממש למחלות נפש כמו ocd אנורקסיה למי שמבין. הרעיון הגדול הוא להכיר באדם שמולך על אף השונות שיש ביניכם, זה כולל את המקום בו אתם יכולים להתווכח ענינית על כל נושא אבל לא להגיע למקום בו אתה שולל את האדם שמולך
יוסי
17
אחלה ישראל מאיר וולקן האלוףףףףף
חסיד
16
לא גר ברמה ד, אבל הלוואי שזה יכנס גם אצלינו לשכונה, אבא שלי קיבל מרבותיו וככה העביר לנו להודות לד על היום בו הקב"ה האיר פניו אלינו. יש הרבה מה לתקן עוד בדרך, אבל חייבים גם ללמוד להודות ולא לבעוט בטוב. הדעה שהושתקה הרבה גרסה לומר הלל בלי ברכה, וככה גם אנחנו נוהגים. לראות שנותנים לקומץ אלים להשתיק דעו
חיים
15
קיצוני שלא רוצה להניף את הדגל, איש לא מכריח אותו להניף דגל. אבל מי נתן לו רשות לתלוש דגל של מישהו אחר. זאת גזילה ממש. ואנחנו יודעים על מה נחתם גזר דינם של דור המבול.
אברהם
14
עם ישראלי חי וקים וצריך לחגוג את זה אבל יש כאלה שמעדיפים להגיד תחנון ביום הזה חוצפה לעם
משה
13
להודות לבורא יתברך על המדינה ושאנו זוכים לחיות בארץ הקודש ולא למות בגלות... לא להודות למדינה על תקציבים ...
יוסי מזרחי
12
כל מי שעושה תמצעד התואבה הזה של הדגלים,זה פשוט שבאבניקים שבועטים בכל מה שחכמי ישראל אמרו,הנשים שלהם ניראות כמו כוכבות בסרטים של חול,והילדים שלהם מונהגים על פי דרכם של הטכנולוגיה והמערב. בידיוק כמו שהם עשו בבית כנסת שלהם בראש השנה נתנו לאישה להגביה את הספר תורה לעיני כל המתפללים ולכן כל חכמי בית שמש
תושב רמה ד,לא חסיד- ספרדי.

